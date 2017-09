Norwegian til himmels på børsen mandag

Flyselskapet til Bjørn Kjos ble mandagens nest mest omsatte, og det løftet seg hele 6,6 prosent etter helgens nyhet om at selskapet får lov til å operere som utenlandsk flyoperatør i USA.

Norwegian var imidlertid ikke alene om å dra børsen opp etter at den åpnet med nedgang mandag. Et solid oljeprisløft utover ettermiddagen bidro til at oljegiganten Statoil steg med 2 prosent og nok en gang endte som dagens mest omsatte.

Pilene pekte også oppover for Marine Harvest (+1,8 prosent) og Yara (+1,1 prosent), mens Norsk Hydro (-0,6 prosent) ble det eneste av dagens mest fem omsatte som falt i verdi.

De toneangivende børsene i Europa sto mer eller mindre stille mandag. DAX 30 i Frankfurt la på seg minimale 0,07 prosent, FTSE 100 i London økte med 0,22 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk så vidt ned med 0,11 prosent.

Mandag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 57,9 dollar, opp over to prosent siden midnatt. Et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 51,34 dollar.