John Fredriksen fortsatt klart rikest i Norge

Torsdag publiserte Kapital årets liste over Norges 400 rikeste, og beregningene viser at den formuen til de 400 rikeste her i landet har økt med 11 prosent det siste året. Tilsammen eier disse 400 verdier for 1.182 milliarder kroner.

Norge har nå 285 milliardærer, en økning fra 251 i 2016. Hele 302 av de 400 rikeste er blitt rikere siden i fjor. 50 formuer er nedjustert, og 48 er uendret.

For 15. år på rad troner skipsreder John Fredriksen alene på toppen med en formue på 98 milliarder kroner, en økning på 6,5 prosent fra året før. Odd Reitan, grunnlegger av Rema, ligger på annenplass med en formue på 48 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke ligger på tiendeplass med en formue på 20,4 milliarder kroner.

Langrennslegende og nå eiendomskonge Bjørn Dæhlie er for første gang blant landets 400 rikeste. Hans anslåtte formue på 625 millioner kroner holder til en 394. plass.

Siden 2005, da eiendom utgjorde kun 10 prosent av formuen til de rikeste, har eiendom blitt viktigere. 20 prosent av formuen til de 400 på Kapitals liste består i dag av eiendom.