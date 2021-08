Farevarsel: Styrtregn i Oslo og store deler av Viken

Regnbyger fra Danmark vil i ettermiddag nå Viken og Oslo. Det vil gi styrtregn og fare for lokal flom.

Søndag ettermiddag og kveld er det varslet styrtregn på store deler av Østlandet. Dette bildet er fra en regnværsdag i Oslo i slutten av juli.

8. aug. 2021 11:20 Sist oppdatert nå nettopp

Sent lørdag kveld sendte Meteorologisk institutt farevarsel om styrtregn i store deler av Østlandet. Det er særlig Viken og Oslo som blir rammet av regnet. Regnet vil trolig starte mellom klokken 16 og 17 søndag. Faren for regn går over ved 22-tiden

– Varselet dekker store deler av Østlandet. Østre delen av Viken får de kraftigste bygene, sier Eldbjørg Moxnes.

Hun er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt. Med østre delen av Viken mener hun gamle Østfold og østlige deler av Akershus.

Når det gjelder Oslo, så vil områder øst og sør i byen få mesteparten av regnet.

Kan komme 20 millimeter i timen

På det meste kan det komme 15–20 millimeter med regn på én time.

– Dette kan skape problemer i urbane strøk. Det er generelt fare for overvann. Regnet kan også skape fare for lokal flom.

Det er også fare for jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Byger fra Danmark vil nå Viken og Oslo mellom klokken 16 og 17 søndag.

Bygene som treffer Viken og Oslo søndag kveld, kommer fra Danmark. Det blir store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Det kan også komme noe torden med regnet.

– Vi tror ikke torden blir veldig utbredt, men kan bli noen enkeltutslag, understreker Moxnes.

Her er rådene

Meteorologisk institutt råder folk til å holde seg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. De oppfordrer også folk til å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring.

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer,