Flere tusen samlet for å markere Pride i Oslo: – Vi marsjerer til London pub

Tusenvis har samlet seg i Oslo sentrum til en stille parade og minnemarkering. – Kampen fortsetter, ropes det.

Tusenvis av mennesker samlet seg utenfor politihuset på Grønland lørdag. Den årlige paraden ble avlyst tidligere på dagen etter råd fra politiet.

25. juni 2022 13:38 Sist oppdatert 7 minutter siden

Pride-paraden ble avlyst. Men tusenvis av mennesker har valgt å møte opp for å markere etter masseskytingen natt til lørdag.

Aftenpostens reporter melder om sterke scener: Gråt, klemmer, men også fortvilelse. Markeringen er for mange en stille parade, men for andre en protest mot at to mennesker ble skutt og drept lørdag.

– Det er fint, veldig gripende og sterkt. Vi ser folk som gråter ved siden av oss. Vi er her i ren solidaritet med hele bevegelsen. Jeg er veldig sjokkert over at noe sånt kan skje i Norge i 2022, forteller Ole Johannes M. Foss til Aftenposten.

– At det i det hele tatt ble et slikt tog, er helt fantastisk, legger Gitte Kristiansen til.

– Vi kommer ikke til å forsvinne

Det var klokken 01.14 natt til lørdag fikk politiet en rekke meldinger om at det var løsnet flere skudd ved utestedet London pub i sentrum.

– Vi er her, vi er skeive, og vi kommer ikke til å forsvinne, ropes det i folkemengden.

Regnbueflaggene vaier i vinden. Det er ingen synlig politi i gatene.

– Vi marsjerer til London pub, ropes det i folkemengden som lørdag i 13-tiden gikk fra Grønland til utestedene der masseskytingen skjedde natt til lørdag.

Avlyste paraden

Etter skytingen i Oslo natt til lørdag, der to personer ble drept, ble alle arrangementer i regi av Oslo Pride avlyst etter anbefaling fra Oslo-politiet.

Politiinspektør Tore Soldal uttalte lørdag morgen at de har indikasjoner på at gjerningsmannen ville angripe Pride. Det er grunnen til at de anbefalte å avlyse dagens markering.

Gitte Kristiansen og Ole Johannes M. Foss møtte opp i solidaritet med berørte etter masseskytingen lørdag.

– Vi vurderer det sterkt, hvis ikke hadde vi ikke kommet med en så drastisk anbefaling, sier Soldal.

Lørdag morgen bekreftet politiet at de etterforsker dette som et terrorangrep.

21 personer er skadet. Ti av dem med et mer alvorlig skadeomfang, opplyser politiet. Den siktede er norsk statsborger med iransk opprinnelse, opplyser Oslo-politiet.