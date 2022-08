Bensin til under 20 kr literen i Oslo lørdag, men forskjellene er store

Frank Kirkeland gledes over at bensinprisen går ned. Men hadde han fylt hos nabostasjonen, måtte han betalt over 100 kroner mer.

Seiltrener Frank Kirkeland er en prisbevisst kunde. Han vet at det er store beløp å spare hvis man er bevist på når og hvor man fyller.

13. aug. 2022 14:18 Sist oppdatert nå nettopp

Seiltrener Frank Kirkeland har akkurat har fylt bensin på båten. Han er bevisst på pris.

– Vi vet at det er enorme beløp å spare. Vi er sikkert som alle andre bevisst på når vi fyller, sier seiltreneren.