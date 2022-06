To unge, norske menn er siktet for terrordeltagelse. Dette vet vi om dem.

Tidlig tirsdag morgen fikk to unge menn fra Oslo politiet på døren. Nå er de siktet for å støtte en terrororganisasjon. I oppveksten ble de selv jevnlig slått av faren, blant annet med sleiv og sko.

Politiadvokat Thomas Blom i PST uttaler seg til pressen i forbindelse med at to menn er pågrepet og siktet for støtte til Al-Qaida.

De er født i Norge, oppvokst i Oslo. Nå er de to unge mennene på 18 og 22 år pågrepet og siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Dette skjedde tirsdag morgen i en koordinert politiaksjon på to adresser i Oslo og Bulgaria.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at de støttet Al-Qaida, hovedsakelig på nett og nettbaserte fora.

Ifølge PSTs påtaleansvarlig Thomas Blom ble de pågrepet fordi de har drevet med virksomhet som er «samfunnsskadelig og farlig. Og risikoen for at noen gjør noe, er ganske stor».

I en SMS til TV 2 onsdag skrev 18-åringens forsvarer Per Zimmer, følgende:

– Det er på dette stadiet i saken ikke aktuelt å kommentere siktelsen utover at siktede ikke har deltatt i noen terrororganisasjon, og nekter straffskyld etter siktelsen.

Mennene har et familiært forhold, ifølge PST. Etter det Aftenposten får opplyst av kilder tett på etterforskningen, er de brødre.

Fakta Deltagelse i en terrororganisasjon Begge mennene er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 136a som gjelder «den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon». Vis mer

Student i Bulgaria

18-åringen i Oslo ble fengslet med 14 dagers brev- og besøksforbud på grunn av fare for bevisforspillelse. Han samtykket i fengslingen, men erkjenner ikke straffskyld, ifølge Blom.

22-åringen er student i Bulgaria, hvor han har bodd en stund. Han ble pågrepet etter at norsk påtalemyndighet rettet en såkalt EAV – en europeisk arrestordre – til bulgarske påtalemyndigheter.

Razziaer og beslag er utført. Nå jobber PST på spreng med å sikre bevis – ikke minst digitale.

– Vi har ikke oversikt over omfang eller hvor stort dette kan bli, eller hvor lite det er, sa Blom onsdag.

Bulgarske myndigheter påpekte onsdag at det ikke var snakk om planlagte terrorangrep i Bulgaria.

Hvem er de?

Brødrene har vokst opp i en norskpakistansk familie i Oslo sammen med flere brødre, og moren. Også andre slektninger bodde sammen med dem. Moren deres var et lite barn da hun kom til Norge fra Pakistan. Faren kom senere, han flyttet til Norge i forbindelse med giftermålet. Nå er to av sønnene siktet for terrordeltagelse.

Hvordan var oppveksten? Ifølge en dom fra Oslo tingrett fra 2020 var den i årevis preget av mye grov vold og trusler. Faren ble dømt til vel fem års fengsel for grov mishandling av en rekke familiemedlemmer, deriblant de to siktede. Faren anket dommen til lagmannsretten, som avviste den.

Kalt idot og esel

Brødrene ble ifølge dommen jevnlig utsatt for vold. De ble slått med flat og knyttet hånd. Slått med gjenstander som tresleiv og sandaler eller sko. Gjentatte ganger sa faren at han skulle slå eller drepe dem. De ble kalt «idiot», «udugelig», «huleboer», «esel», «ape» eller lignende.

Dette kunne skje mens moren, søsken eller andre var vitne til det. Andre ganger ble de selv vitne til at faren mishandlet moren eller søsken på samme måte.

22-åringen har rømt hjemmefra på grunn av konflikt med faren. Han var bekymret for yngre søsken og for moren. Noen ganger fryktet han at moren skulle dø av slagene hun ble utsatt for.

Politiet har en rekke ganger rykket ut til familiens bolig i Oslo. Ifølge dommen har brødrene flere ganger betrodd politiet at de ble utsatt for farens hissige temperament og voldsbruk. En gang skal den yngste av de to siktede ha blitt slått med en sandal over hele kroppen fordi han angivelig hadde skulket besøk i moskeen. Ifølge dommen skal også 18-åringen ha blitt omtalt som tilhenger av IS.

Ikke de eneste

Selv om det er mindre oppmerksomhet rundt fremmedkrigere og muslimer med ekstreme og voldelige holdninger enn for noen år siden, er det fortsatt aktivitet.

I juni 2021 ble en 16-åring dømt til fem års fengsel for terrorvirksomhet. Tre år av straffen ble gjort betinget. Denne gutten kom som flyktning fra Syria. Han ble dømt for terrorforberedelser og deltagelse i terrororganisasjonen IS. Oslo tingrett delte påtalemyndighetens syn om at han planla et terrorangrep i Norge ved bruk av gift eller eksplosiver.

Nettbruk var også sentralt da en 25 år gammel mann fra Skien i fjor ble dømt til 12 års fengsel. Han var tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper. Dommen er anket.

Fakta Dette er Al-Qaida Al-Qaida er en terrororganisasjon som ble grunnlagt av Osama bin Laden (nå død) i 1988. Nettverket står bak en rekke terrorangrep i flere land, blant annet i USA 11. september 2001 der rundt 3000 mennesker ble drept. Terrorgruppen den såkalte islamske stat (IS) springer ut av Al-Qaida. Begge gruppene bruker voldelige midler for å oppnå sine mål. Men IS bruker enda mer brutale metoder. Krigere og støttespillere er blitt rekruttert fra hele verden, også fra Norge. Vis mer

PST vil ikke gå inn på bakgrunnen for at de i mai startet etterforskning mot de to brødrene. Påtaleansvarlig Thomas Blom har heller ikke ønsket å si noe om de har hatt samtaler med dem tidligere. Men Blom utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser i denne saken.