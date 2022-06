Prinsesse Märtha og Durek Verrett har forlovet seg. Det betyr at Verrett kan ledsage prinsessen i offisielle settinger

Durek Verrett kan få sin offisielle debut allerede i neste uke, sier kongehus-ekspert.

Prinsesse Märtha Louise har forlovet seg med Durek Verrett.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

18 minutter siden

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er forlovet. Det ble kjent i en pressemelding tirsdag.

– Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, het det i pressemeldingen fra paret.

De gratuleres av både Kong Harald og dronning Sonja og kronprinsparet.

Spennende for hele familien

Det er ennå ikke satt noen dato for bryllupet. De kommer fortsatt til å bo på ulike kontinenter i tiden fremover. Men paret befinner seg for tiden i Los Angeles, hvor Durek Verrett bor.

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten, skriver paret.

De sier også at Maud, Leah og Emma, prinsesse Märtha Louises barn fra ekteskapet med Ari Behn, gleder seg på deres vegne.

– Det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro, skriver de to.

Får trolig ingen kongelig tittel

Märtha Louise hadde tidligere tittelen «Hennes Kongelige Høyhet». Den ga hun fra seg i 2002. Bakgrunnen var at hun ønsket å drive kommersiell virksomhet. Hun beholdt imidlertid tittelen «prinsesse».

Durek Verrett får trolig ingen tittel selv om paret gifter seg. Det er kongen som er øverste myndighet for dette, men det er ingen tradisjon i kongehuset for å gi titler til prinsessenes ektemenn.

– Det er Hans Majestet Kongen som etter sedvane avgjør om noen skal få en tittel, opplyser kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe, til Aftenposten.

Varpe viser til Grunnlovens paragraf 34: «Kongen gjev føresegner om titlar for dei som har arverett til Krona».

– Prinsessens tidligere ektefelle, avdøde Ari Behn, hadde ikke tittel. Det har heller ikke deres felles barn, sier Varpe.

Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek holdt foredrag på Clarion hotell i Stavanger i 2019.

Fikk kritikk for tittelbruk

Märtha Louise har fått kritikk for å bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger. Det skjedde blant annet i 2019 under markedsføringen av en foredragsturnen «Prinsessen og sjamanen», som hun holdt sammen med kjæresten Verret.

Etter dialog med kongen, uttalte hun i august samme år at hun ikke ville bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger mer.

Mer synlig i offisielle settinger

Selv om han ikke får noen kongelig tittel, mener kongehus-ekspert og historiker Trond Norén Isaksen at man ganske sikkert kommer til å se mer til Durek Verrett nå som paret er forlovet. Det gjelder spesielt i offisielle settinger.

–Han vil ikke representere kongehuset, men vil garantert bli mer synlig. Det vil være i situasjoner der han ledsager prinsessen. Ut fra kongelig kutyme er det slik at det er etter at en er forlovet, at en deltar offisielt, sier Noren Isaksen.

Han mener at det allerede neste uke er en slik anledning. Da skal Ingrid Alexandras 18-årsdag markeres med regjeringsmiddag torsdag og slottsgalla fredag.

– Da kan Verrett gjøre sin offisielle debut, om han kommer seg hit fra USA, sier Isaksen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett bekrefter tirsdag at de har forlovet seg i Los Angeles.

Må godkjennes av Kongen

Selv om prinsesse Märtha har sagt fra seg tittelen «Hennes Kongelige Høyhet», er hun fortsatt nummer fire i arverekken etter kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Det har ifølge Norén Isaksen den konsekvensen at hun ikke kan gifte seg uten kongens tillatelse. Det ville i så fall bety at hun sier fra seg plassen i arverekken.

– Andre steder i grunnloven betyr Kongen regjeringen, men her tolkes det som kongen selv. Det er også kutyme at han forhører seg med statsministeren, sier historikeren, som er helt sikker på at kongen vil tillate ekteskapet.

Kongen har gratulert paret. Men hverken Slottet eller Statsministerens kontor har ennå svart Aftenposten på om kongen har gitt en slik formell godkjennelse eller om statsministeren er konsultert.

– Påvirker ikke omdømmet i stor grad

Durek Verrett omtaler seg som sjaman, og har også sagt at han er halvt reptil. Men kongehus-ekspert Trond Noren Isaksen tror ikke forlovelsen kommer til å spille inn på omdømmet til kongehuset i særlig grad.

– Nei, prinsesse Märtha har drevet med kontroversielle ting i flere år. Likevel har monarkiet en oppslutning på over 80 prosent på de siste målingene, påpeker han.

– Det er nok ikke hennes opptreden som bestemmer folks holdinger til kongehuset, like mye som konge – og kronprinsparet, og kanskje Ingrid Alexandra gjør. Märtha assosieres ikke så mye med kongehuset lenger, sier Isaksen.

– Men selvsagt, alt de gjør, vil reflektere på monarkiet i en viss grad. Det håper jeg de er bevisst på.