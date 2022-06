Kronprinsparet til prinsessedatteren: – Du skal få lov til å gjøre feil

KPH:

Deres Majesteter,

Deres kongelige høyheter,

Stortingspresident

Statsminister

Justitiarius

Kjære alle sammen,

Kjære Ingrid,

Nå når du har blitt 18 år, 4 måneder, 26 dager og 16 timer er vi veldig

glade for endelig å få feire, og få si noen ord til deg. Vi har gledet oss til å

dele denne feiringen med så mange som betyr mye for deg, og for oss.

I forbindelse med bursdagen din i januar ga du flere mennesker

muligheten til å bli litt bedre kjent med deg. Du ga de første intervjuene

dine, hadde møter med statsmaktene og mottok deputasjoner her på

Slottet.

For meg er alt dette litt spesielt. For jeg har jo selv vært i en tilsvarende

situasjon som du er i nå, og møter en 18 år gammel versjon av meg selv

litt i døra.

Som forberedelse til alt du skulle gjøre i januar så vi blant annet på

videoer fra min 18-årsdag i 1991. Spesielt under intervjuet jeg hadde med

Geir Helljesen på NRK slet du med å slutte å le. Det begynner å bli en

stund siden, og jeg var en alvorlig ung mann og snakket sakte...

Derfor er jeg ekstra glad for å se hvem du er:

Du har en trygghet i deg, Ingrid, som vil være en styrke for deg hele livet.

Og så er det viktig for meg å si til deg i dag:

Du har mange mennesker rundt deg som vil hjelpe og støtte deg.

Du har alle oss som er glad i deg. Marius og Magnus – som alltid vil være

der for deg – akkurat som du alltid vil være der for dem. Mamma – som

du kan gå til når det er vanskelig, som er så flink til å lytte, sette ord på

problemene og finne løsninger. Og så har du meg – og hele storfamilien

din.

KPM:

Kjære Ingrid.

Den dagen du ble født for 18 år siden, kjørte pappa og meg inn fra

Skaugum til Rikshospitalet. Senere samme dag, etter en helt nydelig

fødsel, kom vi hjem med det underet som er deg. I dag er du en vakker

ung jente – klar til å ta sats inn i fremtiden. En klok ung dame, sterk og

klar. Pappa og jeg er så uendelig stolt av deg og glad i deg.

Og som pappa sa, nå står altså vi to her rundt deg sammen med Marius

og Magnus, bestemor, bestefar og mormor og den store familien din. Alle

de som er mest glad i deg. Du er også omkransa av lykkeønskninger fra

folk rundt om i landet vårt, som ønsker deg alt godt både for dagen i dag

og resten av dagene dine. Du står i en historisk rekke av tronarvinger i

dette landet.

I dag feirer vi myndighetsdagen din, fine Ingrid vår, men også

myndighetsdagen til landets arveprinsesse.

Norge består ikke bare av fjell, skog, vidder, mark og hav – men av

drømmene, håpet, gledene og sorgene til alle menneskene som bor i

landet vårt.

Norge er summen av all kunnskapen, tanker, handlinger og kanskje

viktigst: verdiene til menneskene her i landet. En av dine viktigste

oppgaver blir å stå sammen med alle nordkvinner og menn gjennom all

den gleden og sorgen de skal oppleve. Å se dem, forstå hvem vi er

sammen og passe på at alle føler at de har en plass her.

Som Kong Haakon gjorde for sitt folk, som pappas bestefar Kong Olav

gjorde og som fine fine bestefaren din Kongen vår har gjort for sitt folk.

Du går på en sti som mange kloke mennesker har gått på før deg.

Du skal finne din egen vei Ingrid. Ingen av oss som kjenner deg er i tvil

om at du har det som trengs for å gjøre det du skal i ditt liv.

KPH:

Så på denne viktige dagen i livet ditt vil jeg gjerne snakke litt om frihet.

For alle mennesker har mulighet til å finne sin frihet. Og det har du også.

Jeg håper du føler frihet til å ta en utdanning du selv ønsker deg. At du

finner noe du har lyst til å bli god på og som du synes er spennende.

At du føler frihet til å finne de vennene som er bra for deg. Som du kan

stole på og være deg selv sammen med. Du er heldig som har mange gode

venner rundt deg, Ingrid. Mange av dem er her i kveld.

Det er også stor frihet å finne i naturen, i sport, i mestring. Den fysiske

mestringen kombinert med både det storslåtte og kreftene i naturen kan

gi en følelse av stor frihet. Jeg har vært heldig å få dele mange sånne opplevelser med Marius, Magnus og med deg. Og jeg håper du vil

fortsette å finne punkter av frihetsfølelse i naturen og idretten gjennom

livet ditt.

Bjørn til Berit har flere ganger snakket til meg om plikten som verdi, som

noe positivt. Jeg er usikker på om han sa det mest til meg eller om han

snakket med flere om det. Til og med i plikten er det mulig å finne en

følelse av frihet.

Nå skjønner jeg samtidig at dette er litt for voldsomt å si til en 18 åring.

Jeg hadde i hvert fall ikke stor forståelse for det da jeg var 18. Men jeg

tror det kanskje er noe i det. Og derfor ville jeg ha det med i dag.

KPM:

Både pappa og jeg er opptatt av du skal få lov til å gjøre feil, det er en del

av det å vokse opp å finne sin egen vei. Det er viktig for oss at du kjenner

deg trygg på at du er god nok akkurat som du er. Som 18 åring er det ikke

alltid lett å ta inn over seg det som ligger på dine skuldre. Men som

pappa sa, vil jeg også du skal vite at det ligger en stor frihet i din skjebne.

Du kommer til å få en unik mulighet til å lære og bli kjent innenfor

mange spennende områder.

Vi som kjenner deg vet hvor glad du er i landet ditt. Hvor glad du er i å

reise rundt i Norge. Når du går rundt med NOREG genseren din og

kjenner deg ekstra stolt.

Ski og surfing har tatt deg med på mange turer, både med familien din og

sammen med venner. Det har gjort at du har blitt kjent i kriker og kroker

over hele landet.

Ingrid, jeg kunne ikke vært mer stolt av den jenta jeg har fått lov til å

følge siden de klare brune øynene dine kikket opp på meg da du ble født.

Du har alltid hatt en enorm rettferdighetssans i deg, og en styrke til å stå

i ting. Du har beskytta brødrene dine med stor kraft hvis det har vært

nødvendig.

Jeg er så takknemlig for den tilliten du viser meg, ved å dele så mye av

det som skjer i livet ditt, at jeg får lov til å kjenne gjengen din så godt og

alt det dere står i.

Mest av alt er jeg så takknemlig for alt det du lærer meg om din verden.

Det blir jeg et bedre menneske av.

Ingrid vår, det er ikke bare du som fyller 18 år i år. Det gjør også 57 000

andre unge mennesker rundt om i landet vårt. Som har like mange

drømmer og forventninger til hva fremtiden vil bringe som deg, som har

opplevd store sorger og store gleder. Livsveven er sånn for alle

mennesker, det vet du Ingrid, og av og til kan jeg bli slått helt i bakken av

de forventningene dere unge står ovenfor. Både fra dere selv, fra

samfunnet rundt dere og fra hverandre. Og av og til så har jeg lyst til å

pakke dere alle inn i en stor dyne, og gi dere en stor kopp te og si at det

kommer til å gå bra.

Så i dag vil jeg gjerne sende en hilsen ikke bare til deg Ingrid, men til alle

unge mennesker i landet vårt og spesielt alle 04’erne.

Husk at dere alle må ta vare på hverandre og ha tro på dere selv når dere

skal skape det som skal bli fremtidens Norge. Det er deres mulighet og

ansvar å skape det samfunnet dere ønsker dere. Og dere skal vite at både

Haakon og jeg kommer til å heie dere frem.

KPH:

I alle menneskers liv er det tunge dager. Når forventningene føles store

og vekten føles tung, må du huske på alle som er glad i deg. Alle som vil

deg vel. Og vi som står nærmest må få være med og bære. Særlig mamma

og jeg. Du må ikke være redd for at vi skal bekymre oss for mye. Det er

vår jobb, det. Vi både vil og skal være med og bære sammen med deg.

Kjære Ingrid, du er et helt, kontrastfylt og herlig menneske. Husk at det

er plass til alt som er deg. Både svakhet og styrke, sårbarhet og mestring.

Takk for alt du er for oss.

Vi er så stolte av deg og veldige glad i deg.

KPM:

Noe av det vi setter pris på med deg Ingrid er gleden du har og alt det

livet du fyller hjemmet vårt med. Med venner, latter og høy musikk. Nå

gleder vi oss til å feire deg med familie, venner, masse latter og kanskje

litt høy musikk også.

Kjære Ingrid vår, gratulerer med dagen.