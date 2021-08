Hurtigruteskip har maskinstans - har fått ut anker i kraftig vind

Rredningsaksjon med fire helikoptre vest for Storesund fyr utenfor Bud.

På sidene til MarineTraffic.com ser man hvor Kong Harald ligger. Man ser også at det er flere andre skip like ved.

9 minutter siden

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) melder at Hurtigruteskipet Kong Harald har fått maskinstans i Hustadvika.

HRS skriver på Twitter at man har iverksatt redningsaksjon og at fire helikoptre er på vei til stedet.

Ved 21.20-tiden melder HRS at Kong Harald har fått satt ut to ankre og at skipet holder posisjonen.

Det blåser liten kuling fra vest med vindkast opp mot 20 meter per sekund og regner mye i området tirsdag kveld.

I 2019 fikk cruisskipet Viking Sky store maskinproblemer i samme område og sendte ut et mayday-signal ved Hustadvika i Møre og Romsdal.

Da ble det startet en storstilt evakuering av de 1373 personene om bord. Etter en omfattende redningsaksjon gjennom natten fikk de startet motorene og kjørte fra kysten for egen maskin. Ifølge eksperter var de svært nære med å grunnstøte.