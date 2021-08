Hurtigruteskipet Kong Harald la til kai i Molde for egen maskin etter stor redningsaksjon

– Mayday, mayday. Vi er uten fremdrift, meldte de broen fra til hurtigruteskipet MS Kong Harald like etter klokken 21. En omfattende redningsaksjon med fire helikoptre og omkringliggende båter ble iverksatt.

Klokken 21:25 publiserte MS Kong Harald dette bildet fra webkamera om bord.

24. aug. 2021 21:22 Sist oppdatert 6 minutter siden

Det var Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) som meldte like etter klokken 21 tirsdag at Kong Harald hadde fått maskinstans i Hustadvika.

Hustadvika er et langt åpent havstykke og regnes som et av de farlige langs norskekysten. Hovedredningssentralen skrev på Twitter at man har iverksatt redningsaksjon og at fire helikoptre var på vei til stedet.

Det blåste liten kuling fra vest med vindkast opp mot 20 meter pr. sekund og regnet mye i området da redningsaksjonen startet.

Situasjonen ble raskt mindre dramatisk:

Ved 21.20-tiden klarte MS Kong Harald å få satt ut to ankre og at skipet holder posisjonen.

Klokken 21.44 kom meldingen om at hurtigruteskipet hadde fått start på én av skipets maskiner. En halv time senere meldte man at MS Kong Kong Harald gikk for egen maskin mot Julsundet.

Kort tid senere viste nettstedet MarineTrafffic.com at hurtigruteskipet økte farten til over 5 knop i den retning.

Skal finne ut av hva som gikk galt

Onsdag morgen la hurtigruteskipet til kai i Molde – for egen maskin.

– Gjestene blir ivaretatt om bord, og mannskapet holder dem løpende orientert, sier pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, til NRK.

Nå skal inspektører fra Sjøfartsdirektoratets regionskontor i Kristiansund gå

om bord i skipet for å forsøke å finne ut hva som gikk galt.

– Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Samtidig vil vi gi ros til både kaptein og mannskap om bord, til Hovedredningssentralen som koordinerte redningsaksjonen, og til alle som deltok, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding

Ikke dramatisk

Magnus Bredeli var om bord på MS Kong Harald tirsdag kveld. Han sa til Aftenposten i 22-tiden at situasjonen ikke var like dramatisk som det kunne virke.

– Vi har ankret opp og fått beskjed om at vi har fått i gang en motor. Ut av vinduet ser jeg et supplyskip og noen småbåter. Vi ligger bare rundt 300 meter fra land og vi driver ikke, sier Bredeli til Aftenposten.

Han sendte et bilde av hvordan det så ut på innsiden av MS Kong Harald:

Slik så det ut på innsiden av MS Kong Harald i 22-tiden.

Han sa at de ikke merket at motorene mistet kraft, men at de fikk beskjed om dette over høyttalerne.

Skipet lå rolig i sjøen da mayday-signalet gikk ut, ifølge Bredeli.

– Det har vært voldsomt med sjø over Hustadvika, så jeg er glad ikke vi mistet kraft der. Stemningen her på båten er helt grei, og vi føler oss ikke utrygge her vi sitter, sier Bredeli.

Han sier at de ikke har sett noe til redningshelikoptrene som er blitt sendt. Det har heller ikke vært snakk om en evakuering om bord.

Tove Henøen er ordfører (S) i Hustadvika og sier at de fikk beskjed rundt 20.45 om en potensielt alvorlig situasjon.

– Vi satte krisestab og valgte Brynhallen på Farstad som et potensielt evakueringssenter, sier Henøen.

Hun fikk beskjed om at det er 306 personer om bord.

Henøen sier at man i Hustadvika kommune er vant til at det oppstår kritiske situasjoner på den værharde strekningen på kysten på Nordvestlandet som har nettopp navnet Hustadvika.

– Det har vært mange situasjoner ute på havet her opp gjennom årene. Stort sett går det bra, sier hun.

Evakuering av 1373 personer i 2019

I 2019 fikk cruiseskipet Viking Sky store maskinproblemer i samme område og sendte ut et mayday-signal ved Hustadvika i Møre og Romsdal.

Da ble det startet en storstilt evakuering av de 1373 personene om bord. Flere ble skadet i redningsaksjonen. Etter en omfattende redningsaksjon gjennom natten fikk de startet motorene og kjørte fra kysten for egen maskin.

Ifølge eksperter var de svært nære med å grunnstøte.

MS Kong Harald ble bygget i 1993 og har en passasjerkapasitet på 590 passasjerer. Den er 122 meter lang og 19,2 meter bredt.

Klokken 21.30 meldte HRS at en ambulansebåten hadde gått på grunn i forbindelse med redningsaksjonen. Det er fire personer om bord og ingen er skadet.