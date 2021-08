Hvor mange afghanske barn er evakuert til Norge? Det vil ikke norske myndigheter si noe om.

– En krevende operasjon, sier justisdepartementet.

Norske og amerikanske soldater har jobbet sammen for å evakuere mennesker fra den internasjonale flyplassen i Kabul den siste uken. Bildet er tatt på lørdag 20. august.

Hun har håret bundet i en hestehale med en rosa strikk. Den står i stil til den støvete hettejakken i samme farge.

Jenta har klart å komme seg helt frem til muren som skiller folkemengden fra de amerikanske soldatene. Hun klarer å løfte seg opp og roper til soldaten over henne.

I en video fra organisasjonen Rise to Peace kan du se hvordan soldaten nøler før han strekker frem en hånd. Han løfter henne opp og i sikkerhet. Hun er blant de heldige.

Den siste uken har tusenvis av desperate mennesker stimlet sammen utenfor det sikrede området ved hovedflyplassen i Kabul. Flere personer er drept, enten fordi de er trampet ihjel eller fordi de er truffet av kulene fra taliban-soldater som forsøker å jage dem vekk.

Som i alle konflikter er barna de mest sårbare. Solen steker, gradestokken viser 35 grader. Mange er sultne, tørste og livredde.

Noen av barna har klart å gjøre som jenta med den rosa hårstrikken. Flere av disse har endt opp på flyene som har sendt afghanere ut fra hjemlandet. Til ukjente, nye land. Land som Norge.

37.000 evakuert den siste uken

I helgen dokumenterte CBS-journalisten Eena Ruffini at barn fra Afghanistan er evakuert til Norge. Hennes bilde viser et lite barn i armene til en norsk soldat.

Ruffini skrev på Twitter at «flyet hadde med seg mange barn, fra babyer til tenåringer». Hun la til at de reiste alene.

Bildet av en norsk soldat med en baby på fanget, om bord på et militærfly. Aftenposten har sladdet bildet av hensyn til barnets identitet.

Utenriksdepartementet (UD) ville ikke kommentere bildet, men Forsvaret bekreftet lørdag at det var ekte.

Rundt 37.000 personer er evakuert fra Kabul den siste uken, ifølge amerikanske myndigheter. Bare det siste døgnet er 16.000 evakuert, ifølge det amerikanske forsvaret.

Noen av dem er havnet i Norge. Men hvor mange av disse er barn? Og hvor er de havnet?

Det vil ikke norske myndigheter si noe om.

– Krevende operasjon

Årsaken er knyttet til spørsmål om sikkerhet, opplyser UD til Aftenposten. Departementet har ikke besvart en rekke skriftlige oppfølgingsspørsmål knyttet til denne forklaringen.

Barne- og familiedepartementet henviser til UD på spørsmål om barna som er blitt evakuert. Det samme gjør Forsvaret.

Og Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvar for asylpolitikken? Derfra kommer det heller ingen kommentar.

«Norske myndigheter står midt oppe i en krevende operasjon. Nå må vi håndtere situasjonen og løse utfordringene knyttet til den. Norske myndigheter jobber med å ivareta barna på best mulig måte», sier pressevakt Raheela Chaudhry.

Blir fulgt opp i Norge

Det er nå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som tar hånd om de afghanske barna.

– Barna er nå i vårt tiltaksapparat for barn og unge, sier Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, region øst.

Hun vil ikke si noen om hvor barna blir tatt hånd om. Årsaken er personvern og barnas sikkerhet.

– Men vi kan forsikre at de blir tett fulgt opp av kompetent personell med flyktningfaglig og barnefaglig kompetanse, sier Pelin Berg.

I den første akutte fasen handler det om å dekke barnas grunnleggende behov for trygghet, sikkerhet, oppfølging av psykisk og fysiske helse, legger hun til.

Det samme gjelder grunnleggende behov som mat og klær. I dagene som kommer vil myndighetene kartlegge barnas psykiske og fysiske helse slik at de kan sikre at barna får en oppfølging tilpasset deres individuelle behov.

– Det er barnas psykiske og fysiske helse som vil avgjøre videre forløp og oppfølging, sier Pelin Berg.

Bufetat Øst vil ikke opplyse om hvor mange de nå tar hånd om eller hvorfor de ikke vil svare på dette. De ber Aftenposten ta kontakt med Barne- og familiedepartementet.

– Vondt langt inn i sjelen

Evakueringen av barna har skjedd etter at Taliban har tatt kontrollen over Afghanistan. Bilder har vist hvordan enkelte barn er løftet over muren til flyplassen, også av norske styrker.

Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomittéen, holdt selv et barn i fanget på flyvningen fra Kabul mot Oslo. Han fortalte til Aftenposten i helgen hvilke følelser det vekket.

– Det gjør vondt langt inn i sjelen å tenke på de små barna og fortvilte foreldre som ikke kommer seg opp selv, og så vet de ikke hvor barna blir av etterpå, sa Watterdal.

CNN-journalist Clarissa Ward beskrev også flere hjerteskjærende hendelser fra flyplassen i Kabul.

«Jeg var vitne til flere slike øyeblikk på flyplassen i Kabul. En kvinnelig soldat som bærer et gråtende afghansk småbarn. En marinesoldat som hjalp en eldre mann som slet med å gå. Ansatte som febrilsk skaffer en dehydrert nyfødt legehjelp. Så mange jobber så hardt», skriver hun på Twitter.