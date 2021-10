Norge skal få nye fjerntog. Slik kan de bli seende ut på innsiden.

Interessert i togkontor? Det kan bli en del av fremtidens fjerntog. Men de er ikke i trafikk før om fem år.

Det skal bli enklere å ligge i stolene på de nye togene.

28. okt. 2021 23:05 Sist oppdatert i går 23:31

Flere av fjerntogene i Norge er mer enn 40 år gamle og synger på siste verset. Snart skal de eldste vrakes og erstattes med nye. I statsbudsjettet for 2022 er det lagt opp til å kjøpe 17 nye tog.

Det er Norske tog AS som står for anskaffelsen. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet. I disse dager legger selskapet ut anbudskonkurransen. Anskaffelsen har en kostnadsramme på 8 milliarder kroner.

I forbindelse med utlysningen har Norske tog fått laget illustrasjoner av hvordan de nye togene kan bli.

fullskjerm neste Denne illustrasjonen viser et eget bistro-område på toget. 1 av 6 Foto: Norske tog

Bildene viser at Norske tog blant annet ønsker seg liggestoler på de nye togene. Dette er tenkt som rimeligere soveløsninger enn dagens kupeer.

Det skal også legges opp til sovekupeer som kan gjøres om til lukkede sittegrupper på dagen.

– Det gir mulighet til å arbeide i fred, sier Øystein Risan, sjef for Norske tog, i en pressemelding.

Dermed kan reisende kanskje bytte ut hjemmekontor med togkontor i fremtiden. Men de må fortsatt vente noen år.

Norske tog skal ikke inngå kontrakt før i 2023, og de første nye fjerntogene kommer ikke i trafikk før i 2026.

Det er ikke kjent hvilken strekning som først får nytt fjerntog. Fjerntog trafikkerer i dag Dovrebanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen.

Norge trenger langt flere enn 17 nye fjerntog for å erstatte dagens togpark, men Risan sier i pressemeldingen at det er mulighet for å utløse opsjoner på totalt 100 tog etter at de første er levert.