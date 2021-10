Hektisk Halloween-natt for politiet landet rundt

Fyll, bråk, mann med kjortel og kniv, samt passasjerer på biltaket. Politiet har hatt en travel kveld og natt.

Politiet sto ikke mye stille lørdag kveld og natt til søndag.

Halloween-helgen satte sitt klare preg på utelivet flere steder i landet. Politidistriktene rapporterer om mye folk ute og mange hendelser.

– Det har vært en hektisk kveld og natt. Det har ikke vært noe utpreget på halloween direkte, men en del ordensforstyrrelser, beruselse og mye folk.

Det sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Det har vært flere tilfeller av kjøring i alkoholpåvirket tilstand. En mannlig bilfører kjørte i 122 km/t i 80-sonen på E6 inngående ved Teisen øst for Oslo sentrum. Han mistet førerkortet og er også mistenkt for promillekjøring, skriver politiet på Twitter.

En kvinne er alvorlig skadet etter fall ved en buss mellom Rosenhoff og Sinsen. Kvinnen ble fraktet til sykehus i ambulanse, men omstendighetene rundt ulykken er uklare.

Også i Bergen og Trondheim har det vært mye å ta tak i. Politiet i Trøndelag har hatt 150 loggførte oppdrag siden sent lørdag kveld, skriver de på Twitter.

Knivtrusler og softgun-skudd

I utelivsstrøket Solsiden i Trondheim ble en mann i 30-årene pågrepet av etter at han kom med trusler og truet med kniv, melder NTB.

– De to kjente ikke hverandre. Kostymet var kjortellignende, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til VG.

I en annen hendelse opptrådte en mann skremmende ved å peke på andre med en pistol, melder politiet på Twitter. «Våpenet» viste seg imidlertid å være et leketøy.

I Garnes ved Arna utenfor Bergen skal en mann ha blitt skutt i ansiktet med softgun, melder Bergens Tidende. Han skal ikke ha blitt alvorlig skadet.

– En ung mann ble pågrepet og satt i arresten, mistenkt for å ha skutt, sier politiets operasjonsleder, Tore André Brakstad til avisen.

Hendelsen skjedde på en privatfest.

Totalt registrerte Vest politidistrikt 35 ordensforstyrrelser og 21 meldinger om feststøy. Tre personer havnet i politiets arrest, ifølge BT.

Hadde to på taket

Lørdag kveld stanset politiet i Alta en ung sjåfør som hadde kjørt i 60 km/t med to personer på taket, melder VG.

Tenåringen hadde kun hatt førerkortet i én uke. Det ble beslaglagt.

– Det var et tips fra et vitne som var bekymret for dem som oppholdt seg på taket som meldte fra. Vi hadde heldigvis en patrulje som var rett i nærheten og fikk stoppet han ganske raskt, forteller operasjonsleder Peer Andreassen til avisen.