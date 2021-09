Bent Høie om koronasituasjonen: Norge går mot en normal hverdag

Bent Høie (til høyre) og assisterende helsedirektør Espen Nakstad på dagens pressekonferanse.

Helsemyndighetene orienterte om koronapandemien etter møte med landets kommuner.

17. sep. 2021 12:41 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag klokken 13 gjennomførte regjeringen og fagfolk fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) nok en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

I april lanserte regjeringen en firedelt gjenåpningsplan. Norge er for øyeblikket i trinn 3 av 4.

Trinn 3 ble innført 18. juni. Men på grunn av smitteutviklingen og vaksinetempoet har regjeringen flere ganger utsatt å innføre det siste steget. I løpet av sommeren ble det likevel gjennomført flere lettelser på trinn 3 som opprinnelig hørte til på trinn 4.

I starten av september bestemte regjeringen seg for at å utsette gjenåpning og hoppe over hele trinn 4 i gjenåpningsplanen. Det betyr at vi blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå rett over til fasen regjeringen kaller «en normal hverdag med økt beredskap».

Nettopp dette var temaet for et møte helseminister Bent Høie kalte inn alle landets 365 kommuner til. Det fant sted et par timer før pressekonferansen fredag. Også kommunesektorens organisasjon KS, FHI og Helsedirektoratet skal ha deltatt.

Møtet handlet i stor grad om hvordan kommunene bør legge opp beredskapen når samfunnet fortsetter åpningen, ifølge TV2.

Ny TISK-strategi 27. september

Før pressekonferansen meldte flere medier at TISK-strategien var et sentralt tema på møtet. Det er FHIs tiltak for testing, isolering, smittesporing og karantene.

2. september sa regjeringen at en ny TISK-strategi ville innføres når kommunene var klare for det. Under fredagens pressekonferanse meldte Høie at tiden nå er inne:

En ny og nedjustert TISK-strategi innføres 27. september. Det innebærer økt bruk av selvtester, at færre må gå i karantene og kommunene vil i mindre grad måtte drive med smittesporing.

Regjeringen legger opp til at nedjustert TISK videreføres i en overgangsperiode på om lag fire uker når det etter hvert blir aktuelt å gå over til «en normal hverdag med økt beredskap».

Nærmer oss normal hverdag

Smittetallene kryper ned, og vaksinetallene kryper opp, slo Høie fast. Vi nærmer oss målet om at 90 prosent av voksne skal være vaksinerte.

– Det vil også si at vi nærmer oss tidspunktet der vi kan gå videre til en normal hverdag med økt beredskap. Jeg vil ikke varsle når dette skjer, som noen medier har meldt, sa Høie.

Men hva innebærer en normal hverdag? Hva innebærer økt beredskap? Det svarte Høie på fredag.

Når vi går over til normal hverdag må statlige og kommunale myndigheter opprettholde dagens beredskapsnivå. I første omgang gjelder dette ut året.

De må være forberedt på at nivået må forlenges over vinteren 2022. Dette vil vurderes på nytt i løpet av høsten.

Statlige og kommunal myndigheter må overvåke sykdomsbyrden i samfunnet ved å følge med på smitte, sykdom og sykehusinnleggelser. Både de som skyldes korona, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Hvis utviklingen gir grunn til bekymring, eller om det mistenkes nye mutasjoner, må kommunene handle raskt

Kommuner som fanger opp lokale utbrudd, må vurdere lokale tiltak

På grunn av risikoen for nye varianter av covid-19, foreslår Helsedirektoratet at alle landets grensekommuner fra nedtrappingen starter bør ha planer om hvordan de kan oppskalere til tilstrekkelig testkapasitet på grensen i løpet av to uker

Minst 300.000 voksne har valgt å ikke ta vaksine

Høie kom også med en klar oppfordring:

Kommunene bes gjøre det de kan for å få unnagjort koronavaksineringen innen uke 40, før influensavaksinen kommer. Uke 40 er starten i starten av oktober.

Samtidig ble det kjent at flere hundre tusen voksne har takket nei til vaksine.

– I tiden fremover vil smittespredningen fortsette å få konsekvenser for uvaksinerte mennesker, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Årsaken er at mellom 300 til 400.000 voksne har takket nei til vaksinen, eller valgt ikke å ta den enda, opplyste han.

Omtrent like mange mennesker har hatt liten effekt av vaksinen.

Gratis influensavaksine til målgruppene

De som er i risikogruppene, samt helsearbeidere og svinerøktere vil få tilbud om gratis influensavaksine denne influensasesongen.

I år som i fjor har regjeringen vedtatt at influensavaksinen skal være gratis for alle som tilhører risikogruppene for influensavaksinasjon.

Vaksinen vil også være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til sine ansatte. De vil imidlertid måtte dekke utgiftene til vaksinering selv.

De som er utenom målgruppene kan også vaksinere seg mot influensa, men vil måtte betale selv for vaksine og vaksinering.

Nye karantenekrav

Helsemyndighetene innfører også krav om karantenehotell for reisende som har oppholdt seg i Slovenia, Færøyene og to regioner i Finland.

Australia er ikke lengre kategorisert som et lilla land. For øvrige land, områder, øygrupper og regioner beholdes samme tiltaksnivå som før.

Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 20. september, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det blir sendt ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene får nye innreiserestriksjoner.