Spenning før dagens pressekonferanse om korona - følg direkte her fra klokken 13

Helsemyndighetene orienterer om koronapandemien etter møte med landets kommuner.

17. sep. 2021 12:41 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag klokken 13 skal regjeringen og fagfolk fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og gjennomføre nok en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Helsemyndighetene skal da snakke om status i pandemien. Det er også ventet plan en for full gjenåpning av samfunnet vil være et sentralt tema. Det har vært stor spenning og en del forvirring til nøyaktig hva de vil si.

Torsdag meldte Dagens Næringsliv at regjeringen ville varsle dato for full gjenåpning på pressekonferansen. Det ble raskt avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Gjenåpningsplanen utsatt

I april lanserte regjeringen en firedelt gjenåpningsplan. Norge er for øyeblikket i trinn 3 av 4.

Trinn 3 ble innført 18. juni. Men på grunn av smitteutviklingen og vaksinetempoet har regjeringen flere ganger utsatt å innføre det siste steget. I løpet av sommeren ble det likevel gjennomført flere lettelser på trinn 3 som opprinnelig hørte til på trinn 4.

I starten av september bestemte regjeringen seg for at å utsette gjenåpning og hoppe over hele trinn 4 i gjenåpningsplanen.

Det betyr at vi blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå rett over til fasen regjeringen kaller «En normal hverdag med økt beredskap».

Nettopp det var temaet for et møte helseminister Bent Høie kalte inn alle landets 365 kommuner til. Det fant sted et par timer før pressekonferansen fredag. Også kommunesektorens organisasjon KS, Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet skal ha deltatt.

Møtet handlet i stor grad om hvordan kommunene bør legge opp beredskapen når samfunnet fortsetter åpningen, ifølge TV2.

Ny TISK-strategi på trappene?

En ny TISK-strategi skal også ha vært et sentralt tema. Det er FHIs tiltak for testing, isolering, smittesporing og karantene. Det bekreftet Trondheims kommunedirektør Morten Wolden overfor Dagbladet:

– Jeg kan ikke gå i detalj, men kan si at møtet dreide seg om at den nye TISK-strategien nå skal iverksettes for fullt, og likedan hvilken beredskap man forventer at kommunene skal ha framover til både testing og vaksinering, og hva man skal vektlegge. Det er jo fortsatt slik at man ser for seg at det blir nødvendig å iverksette lokale tiltak for å ta ned smitte og at dette i stor grad kommer til å skje lokalt, sier Wolden.

Under pressekonferanse ventes det at Høie orienterer ytterligere om hva de diskuterte under møtet.