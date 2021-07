Offentlige ansatte må ikke lenger slutte ved nådd særaldersgrense

Arbeidstakere i offentlig sektor trenger ikke lenger å slutte når de når særaldersgrenser i jobber som har det.

Ansatte i politiet er blant dem som kan dra nytte av lovendringen, som trådte i kraft 1. juli. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

1. juli 2021 07:21 Sist oppdatert nå nettopp

Særaldersgrensene er på 60, 63 og 65 år. Den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år.

– Endringen øker valgfriheten til arbeidstakerne ved at de ikke lenger er pliktig å slutte i jobben når særaldersgrensen inntrer. De som er motiverte til å jobbe lenger, kan da fortsette inntil ordinær pensjonsalder, så sant de fyller kravene som er satt til stillingen, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Advokat og pensjonsekspert i Parat , Andreas Moen, peker på at de som går av med særaldersgrenser i dag, er sikret 66 prosent av inntekten sin fram til de går over på ordinær alderspensjon ved fylte 67 år.

– Problemet er nivået ved 67 år. Dette kunne for eksempel vært løst ved at man opptjener pensjon i de årene de mottar særalderspensjon. Med dagens system med levealdersjustering kan det gjøre at de som går av på særaldersgrense, kan få så lite som 40 prosent av inntekt i alderspensjon, sier han.

Endringen trådte i kraft torsdag. Fjerningen av fratredelsesplikten endrer ikke pensjonsreglene for dem som har særaldersgrenser.

– Det vil også fortsatt være mulig å gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år, opplyser departementet.

Nesten en av tre offentlig ansatte har særaldersgrense. I helseforetakene er andelen 50 prosent.

