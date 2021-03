Hvert fjerde fly fra Dubai og Istanbul som landet på Gardermoen, hadde koronasmittede om bord

Når et fly lander på Gardermoen fra Dubai eller Istanbul, er risikoen stor for skjult smitte om bord. På ett av fire fly oppdaget smittejegerne at det var virus blant passasjerene.

Med dette budskapet ble folk lokket med muligheten for å tilbringe påskeferien i Pakistan.

30. mars 2021 22:08 Sist oppdatert nå nettopp

«Drømmer du om påske på fjellet? Prøv en påske uten ski på beina i Murree i Pakistan. Men du kan fortsatt få tatt tur med stol-heis :)».

Slik lokket reisebyrået Air International til påskeferie i Pakistan. Med billige flybilletter fra Emirates var det mulig å fly til Islamabad via Dubai for 5400 kroner.