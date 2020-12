Politiet kommer ikke til i selve rasområdet. 15 personer er ikke gjort rede for.

14 boadresser er berørt av raset i Gjerdrum. Politiet tror det kan være savnede personer i rasområdet. Nye hus harrast ut onsdag ettermiddag.

Rasområdet onsdag ettermiddag. Foto: Hans O. Torgersen

30. des. 2020 10:48 Sist oppdatert nå nettopp

Rundt klokken 04.00 natt til onsdag gikk det et leirskred i Gjerdrum i Viken.

Det er nå 15 personer som ikke er gjort rede for.

Totalt tre nye hus har rast ut i ettermiddag.

– Vi kan ikke se bort fra at flere hus kan lide samme skjebne. Disse bygningene ligger på skredkanten, sier innsatsleder Roger Pettersen like før klokken 17.

Politiet jobber nå i den innerste, røde sonen. Det er det minst farlige området i rød sone. Kveldsmørket gir politiet utfordringer, opplyser Pettersen.

– Vi har mannskap via Sea King-helikoptre, som er nede på hustak og rester av hus, sier han.

Politiet har en hypotese om at det er savnede personer i rasområdet. Det kan befinne seg personer i sammenraste hus og bygninger.

14 boadresser er berørt av raset. Redningsmannskaper har fortsatt ikke kunnet gå inn i skredområdet. Foto: Hovedredningssentralen

Helikoptre med redningsmenn jobber over rasområdet. Foto: Hans O. Torgersen

Lette etter 21 personer

Ved 12-tiden opplyste politiet at det var 26 personer som ikke var gjort rede for. Kl. 13.15 ble antallet justert til 21.

– Det er personer som har adresse innenfor rasstedet. Det kan være personer som er på fjellet eller har evakuert seg, men det kan også være personer som er inne i rasområdet, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt.

Politiet kan kl. 13.15 ikke bekrefte at noen er omkommet. Flere er blitt reddet ut fra rasstedet med helikopter.

Skredet pågår fortsatt. Det er ikke kontroll. Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette betyr at det har vært noen etterras, men det har ikke vært store bevegelser, presiserer politiet.

– Tenker på dem som er berørt

Statsminister Erna Solberg er onsdag ettermiddag kommet til Gjerdrum for å møte kriseledelsen i kommunen. Hun sier hun tenker på alle som er direkte berørt, og at det er vondt å se et slikt ras.

– Dette er en stor katastrofe. Det er vanskelig når så mange ikke er gjort rede for, og jeg forstår at det er en stor belastning for dem som jobber på stedet, uttalte Solberg før hun gikk inn i møte med kriseledelsen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er også til stede på Gjerdrum.

Politiet kommer ikke til i selve rasområdet, opplyser innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Kommer seg ikke inn i rasområdet

Pr. nå er det for farlig for politiet å ta seg inn i selve rasområdet.

– I området kan vi kun få mannskaper inn via helikopter. Det er stor fare inne i raset. Det består av kvikkleire.

Politiet vet ikke når de kan komme seg fysisk inn i selve raset. De avventer klarsignal fra eksperter.

Politiet ser på muligheten for «gjøre mer» i det de beskriver som den røde sonen. De varsler i 13-tiden at det den nærmeste timen vil bli tatt «vanskelige vurderinger og beslutninger».

14 bygninger er berørt av raset:

14 adresser omfattet

14 boadresser er berørt av raset, ifølge politiet. Disse består av flere boenheter. Politiet kartlegger nå hvor mange leiligheter som er omfattet, og hvem som bor i leilighetene.

Bilder fra stedet viser at det ligger ødelagte hus i det enorme krateret etter skredet. Raset er 700 meter langt, ifølge foreløpige anslag.

Én person ble sendt Ullevål sykehus med det som først ble betegnet som alvorlige skader. Vedkommende skal ha hatt pusteproblemer, men det skal gå bedre med personen nå. Fire personer er sendt til Ahus med moderate skader, mens fem har lettere skader.

Flere personer er blitt løftet opp fra rasmassene med et Seaking-helikopter, forteller Hans Kristian Jørgensen, innsatsleder for helse.

– De vi har funnet, er kalde i kroppen, sier han.

Politiet betegner hendelsen som en katastrofe. I natt fikk politiet telefoner fra folk som satt inne i leiligheter med tak rast over seg.

Sivilforsvaret har onsdag ettermiddag økt sikkerhetssonen i området. Det innebærer at bilister avvises og ikke får kjøre ned i sentrum.

Flere blir evakuert

Rundt 700 personer er til nå evakuert i Gjerdrum, opplyste politiet ved 14-tiden. Antallet kan øke.

Området som evakueres, er blitt utvidet.

Politiet understreker at det ikke ligger dramatikk i dette. Tiltaket gjøres for å være på den sikre siden.