Bilfører fant tynnkledd barn (2) gående alene midt i veien

Thao Pham var på vei til sykehuset for å besøke sitt nyfødte barn da han kom over en tynnkledd to-åring alene i veibanen.

Her blir barnet gjenforent med mor, etter at bilfører Thao Pham hadde passet på barnet i sin egen bil. Foto: Jacob J. Buchard

6 minutter siden

(KRISTIANSAND/Fædrelandsvennen): Mor og barn er gjenforent etter at en toåring ble funnet tynnkledd gående alene i veien på Hellemyr i Kristiansand torsdag formiddag.

– Dette er alle foreldres mareritt; å ikke vite hvor barnet ditt er, sier Thao Pham til Fædrelandsvennen. Nå er han lettet over at det gikk bra.

Han var på vei hjemmefra og til sykehuset da han kom over to-åringen i Hellemyrbakken i Kristiansand.

– Veldig kald

– Jeg stoppet med en gang, og tok barnet inn i bilen. Barnet var tynnkledd, på gråten og veldig kald. Jeg ringte politiet med en gang, sier han til Fædrelandsvennen

Politiet meldte på Twitter torsdag formiddag at en bilfører hadde kommet over et to år gammelt barn som gikk ute alene.

Barnet befant seg i Hellemyrbakken da det ble funnet i 10-tiden.

– Barnet gikk midt i veien. Dette er bekymringsfullt, sa operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen kort tid etter.

Sjekket barnehage

Politiet rykket ut til stedet, og sjekket med en barnehage som ligger i umiddelbar nærhet, men barnet hørte ikke hjemme der.

– Politiet prøvde å snakke litt med barnet som satt i bilen med meg, for å kanskje få ut noe navn eller personopplysninger, men det var ikke så lett, sier Thao Pham.

Politiet kjørte derfor en ekstra runde i området, mens Pham passet barnet.

Patruljen traff da på en kvinne som lette etter barnet.

– Dette samsvarte med det oppdraget vi var på, og vi kunne gjenforene mor og barn. Vi har kjørt dem hjem til bopel, opplyser Hyberg.

Politiet opplyser at det var et hendelig uhell at barnet kom bort fra mor. Hun skal ha vært opptatt med et annet barn i husstanden, da to-åringen gikk ut.

Nyfødt barn

– Det var veldig bra at de fant moren. Det er alle foreldres mareritt å ikke vite hvor barnet deres er, sier Pham, som selv har tre barn.

Hans tredje barn kom til verden i går, så det ble ekstra emosjonelt å finne et barn alene i dag.

– Det var godt å se moren omfavne barnet sitt. Godt å se dem gjenforent. Moren var så takknemlig, og sa bare tusen takk mange ganger. Også politiet takket veldig, og sa jeg hadde gjort en god jobb, sier Thao Pham.

Barnevernet er rutinemessig varslet om hendelsen.

– Dette løste seg heldigvis fort, sier operasjonsleder Lars Hyberg.

Politiet ønsker å berømme Thao Pham for å ha stoppet, og tatt vare på barnet til politiet kom.