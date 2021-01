Jakten på britisk virusmutasjon: – Nå virker det som om Norge styres på grunnlag av synsing

Er frykten for den britiske virusmutasjonen et godt nok argument for å stenge ned store deler av Østlandet? Nå får regjeringen kritikk for å stenge ned Oslo på for tynt kunnskapsgrunnlag.

Folk i Oslo bruker en trapp ved St. Hanshaugen til å ta en treningsøkt mens de har hjemmekontor. Foto: Stein Bjørge

26. jan. 2021 11:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg forstår virkelig ikke at de kunne stenge ned deler av Norge på et så knapt kunnskapsgrunnlag.

Det sier professor og leder for Senter for Bioinformatikk ved Universitetet i Oslo, Eivind Hovig.