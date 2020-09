Da koronaalarmen gikk, trengte de livsviktige svar lynraskt. Det skulle gå flere dager.

I smittejakten teller hver time. Likevel havner koronaprøver fra utbrudd bak i køen.

I Haugesund har de opplevd at det kan ta flere dager før det kommer svar på prøvene som tas her ved Haugesund Legevakt. Sykepleier Nina Bårdsen (t.h.) tester personer som mistenker smitte. Helsesykepleier Helen W Hanssen dirigerer trafikken. Tommy Ellingsen

Nå nettopp

Koronaalarmen ulte, og Jostein Helgeland visste at tiden var knapp. For hvert minutt økte sjansen for at viruset ville spre seg ut av kontroll i lokalmiljøet.

Smitte var oppdaget blant unge voksne. De har ofte store sosiale nettverk, men kan ha få symptomer på korona. Smittefaren var derfor høy.

Prøve etter prøve ble sendt av gårde for analyse, men det var ett problem: Det gikk flere dager før svarene kom tilbake.

Erfaringene fra utbruddet i juli og august får kommuneoverlegen i Haugesund til å mene at det må komme nye nasjonale føringer. Prøver som er viktige å få avklart under et utbrudd, bør kunne hastebehandles. Da det virkelig gjaldt i sommer, opplevde han at kommunen havnet bakerst i køen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn