Extinction Rebellion sperret trafikken i sentrum og limte seg fast i næringsdepartementet

Politiet pågrep 32 personer da Extinction Rebellion sperret morgentrafikken ved Slottet i nærmere to timer i en aksjon mot regjeringens oljepolitikk. Ved lunsjtider ble det aksjonert mot oppdrettsnæringen.

Deler av trafikken i sentrum er stengt av etter at aktivister fra Extinction Rebellion har lenket seg fast. Alf Ole Ask

Gina Grieg Riisnæs

21. sep. 2020 07:39 Sist oppdatert 17 minutter siden

Den pågående busstreiken har siden søndag morgen skapt utfordringer for trafikken i hovedstaden.

Mandag morgen førte en markering til ytterligere problemer i Oslo-trafikken. Medlemmer av Extinction Rebellion sperret trafikken i nesten to timer ved å lenke seg fast i jernrør, melder politiet på Twitter.

– 32 personer er pågrepet og kjørt til arrest. Rundt 10 til 15 personer er bortvist med muntlig pålegg, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo- politiet til Aftenposten.

Omtrent 50 personer deltar, ifølge politiet på stedet.

– De som ikke vil etterkomme politiets pålegg, må vi bære bort. Først fjerner vi koblingen de har til jernrørene, så blir de båret bort og kjørt til arresten. De gjør seg så tunge de kan, men det er ingen som helst utagering mot politiet. De er veldig rolige, sier Pedersen.

Aktivistene protesterer mot regjeringens oljepolitikk. På gruppens plakter står det slagord som «oljealderen er over - grønn omstart nå» og «beklager bryet, men vi prøver å redde verden».

Aktivistene har aksjonert fra Fredriksgate og nedover mot Karl Johan. Resten av dagen har gruppen program foran Stortinget. Alf Ole Ask

Extinction Rebellion beskriver seg selv som en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndigheter verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen.

Aksjonerte mot oppdrettsnæringen

Ved lunsjtider aksjonerte Extinction Rebellion mot oppdrettsindustrien ved blant annet å lime seg fast i inngangspartiet til Nærings -og fiskeridepartementet.

– Vi ønsker at oppdrettsindustrien tar etisk ansvar for alle de millionene individer som lider direkte i oppdrettsanlegg og indirekte via miljøkonsekvensen næringen forårsaker, sier talsperson Marte Bjerke i en pressemelding.

Noen av aksjonistene hadde også kledt seg ut som lakser. Gorm Kallestad/NTB

Flere titalls personer ble pågrepet under Extinction Rebellions markeringer foran regjeringskvartalet. Aksjonistene limte seg fast til inngangspartiet og ble fjernet av politiet. Bjørge, Stein

Forberedt på flere hendelser

Morgenens aksjon kom i forkant av et større program aktivistene har planlagt i forbindelse med Den internasjonale fredsdagen, mandag 21.september. Gjennom dagen holder de en rekke appeller om «fredelig sivil ulydighet» foran Stortinget.

I forbindelse med programmet har gruppen lagt frem en rekke krav til regjeringen. De krever blant annet at statsminister Erna Solberg «innrømmer at natur- og klimakrisen truer alt liv på jorden» og er «mer alvorlig enn koronapandemien på sikt».

Operasjonsleder Pedersen sier politiet er forberedt på at det kommer flere hendelser i løpet av dagen.

– Hvordan vil morgenes aksjon påvirke politiets håndtering av gruppens program for resten av dagen?

– Det må vi ta litt som det kommer. Vi nekter ingen å avholde demonstrasjonen, sier Pedersen.

– Så blir det vurdert fortløpende om det er ting vi føler vi må reagere på. Når du sperrer trafikken må politiet inn og sørge for at den normale ferdselen kan gå sin gang.

Han legger til at politiet har hatt dialog med arrangørene i forkant av arrangementet.

Allerede før klokken åtte mandag morgen var gruppen godt i gang med forberedelser på Eidsvollsplass. Maria Pettrém

Her bæres en pågrepet bort av politiet ved Næringsdepartementet. Bjørge, Stein