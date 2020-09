Livløs person funnet i vannet i Lindesnes – livreddende førstehjelp pågår

Det er iverksatt livreddende førstehjelp ved Hilleneset i Lindesnes etter at en livløs person ble funnet i vannet.

Operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt opplyser til NTB at nødetatene ennå ikke er fremme på stedet, og at meldingen har kommet inn fra personer på øya, som ligger litt vest for Mandal.

– Personen er funnet i sjøen. Vi har ikke noen flere opplysninger om årsaksforhold eller sammenheng. Vi må vente til vi er på stedet, sier han.

Nødetatene fikk melding om funnet klokken 10.20 søndag formiddag.

