To pågrepet for knivstikking i Oslo

En mann er ifølge politiet stukket med kniv på Torshov i Oslo. To menn er pågrepet etter hendelsen.

NTB

12. okt. 2020 23:52 Sist oppdatert nå nettopp

Knivstikkingen skjedde like før klokken 23.30 mandag kveld.

– Vi har kontroll på den skadde i nærheten av Lilleborg kirke, skriver politiet på Twitter og opplyser at mannen er lettere skadd og kjørt til legevakt for behandling.

En gjerningsperson ble pågrepet like ved åstedet. Et søk i området førte til at en annen mistenkt ble pågrepet etter kort tid. De to mennene ble utpekt av fornærmede, og de tre har en relasjon til hverandre, opplyser politiet.