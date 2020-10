Regissør: – Vi har ikke sagt at Wara er rasist

Regissøren avviser at folk bak teaterstykket Ways of seeing har filmet tidligere justisminister Tor Mikkel Waras bolig i smug og kalt ham rasist.

14. okt. 2020 09:27 Sist oppdatert nå nettopp

Laila Anita Bertheussen ønsket å kommentere påstandene til aktor om at hun har vært lite villig til å bidra med å opplyse egen sak da rettssaken mot henne startet opp igjen etter 11 dagers rettsfri.

– Jeg har frivillig stilt opp på alle samtaler om sikkerheten på huset mitt. Jeg ga frivillig fingeravtrykk til politiet. Jeg stilte opp frivillig i det første politiavhøret uten advokat. Det fordi jeg trodde at hele saken var basert på en misforståelse, sa Bertheussen.

Deretter ramset hun opp en rekke ting hun hadde gjort frivillig. Blant annet å gi politiet tilgang til sine medisinlister, gi sikkerhetsselskapet fullstendig tilgang til sin bolig og at hun frivillig var hos politiet for å signere et avhør.

– I august 2019 rådet min advokat til å ikke stille opp i flere avhør. Det er jeg glad for at jeg fulgte, fortsatte Bertheussen før hun langet ut mot PST.

Bertheussen mente at de hadde bestemt seg for å «lage» en sak mot henne.

– PST hadde totalt tunnelsyn uansett hva de så eller fant.

Den omfattende rettssaken mot Bertheussen går nå mot slutten. Siste dag i retten er fredag i neste uke.

Retten tok fri i forrige uke fordi forsvarer John Christian Elden skulle møte i Høyesterett som forsvarer i en annen sak. Onsdag morgen var Elden, Bertheussen og andre aktører tilbake i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Vis mer

Regissør: Har ikke sagt at Wara er rasist

Etter Bertheussens kommentar inntok regissør Pia Maria Roll Jessen vitneboksen. Det er Jessen som står bak teateret Ways of Seeing. Selv titulerte hun seg som scenekunstner i retten.

– Denne forestillingen fikk oppmerksomhet i mediene. Og så begynte det å skje ting på boligen til Wara. Kan du forklare litt med egne ord hvordan du se på dette? spurte aktor Frederik Ranke.

– Hele denne prosessen startet med Aftenpostens anmeldelse 24. november hvor Human Rights Service raskt tar tak i denne saken og har hovedsaker om dette i flere dager, innledet Jessen.

Hun forteller at de var fire kvinner som var i Vækerøveien for å filme boligen til Wara på lyse dagen.

– Vi har ikke filmet i skjul. Vi har heller ikke filmet personer. Vi har ikke sagt at Wara er rasist, fortsatte hun.

– Og så går Tybring-Gjedde ut. Det er første gang etter krigen at en stortingsrepresentant går ut og kritiserer artister med navn. Han nevnte Saran Baban på et Facebook-innlegg, sier Jessen.

Baban var en av skuespillerne i Ways of Seeing.

Regissør: Ubehagelig at Bertheussen filmet

Laila Anita Bertheussen har tidligere sagt at hun var til stede i salen og filmet Ways of Seeing. Det mener Jessen var ubehagelig.

Jessen var også opptatt av at det ble dannet et feil bilde av teaterstykket, og at flere aktører bak forestillingen ble tilknyttet terrorisme av navngitte personer.

– Adressene våre ble publisert på en rekke kommentarfelter, sier Jessen.

Jessen legger til at hun ikke visste at Bertheussen var samboeren til Wara da hun filmet forestillingen. Filmingen gjorde at skuespillerne ble nervøse. Til slutt ba en kollega av Jessen Bertheussen beskjed om å slutte å filme.

Bertheussen begynte etter det å følge skuespiller Baban på sosiale medier.

– Hva tenkte du om det? spurte Ranke

– Det var et menneske med stort temperament. Det skjer aldri at noen står og filmer. Det var ulovlig, sa Jessen og viste til åndsverkloven.

Aktor Ranke spurte deretter konkret om episodene mot boligen på Wara og trusselbrevene.

– Gjorde du på noen tidspunkt tanker om hvem som kunne stå bak? Hadde du mistanker mot noen? spurte Ranke.

– Vi vet med ganske stor sikkerhet at Bertheussen har levert opptakene til Rita Karlsen i Human Rights Service (HRS). Det fordi HRS skrev ganske detaljert om teaterstykket omtrent til det punktet Bertheussen forlot salen. Og det var stort sett Rita Karlsen som skrev sakene om det som skjedde på boligen til Wara, svarte Jessen og la til at de etter hvert fikk mistanke til Bertheussen.

Jessen nevnte det i et politiavhør før Bertheussen ble pågrepet. Hun gjentok også at de aldri hadde filmet personer.

Var på privat eiendom for å filme

– Visste dere om at dere var på en privat eiendom? spurte forsvarer Elden.

– Vi gikk på en vei og kom til et fellesområde. Vi var ikke på tomten til noen, svarte Jessen.

– Men det var en privat eiendom. Visste dere det?

Nei

– Når dere skulle markedsføre teaterstykket. Hva markedsførte dere med? Om hvor dere har vært?

Elden tok da frem et utdrag fra Black Box Teaters nettsider. Der står det blant annet at «vi venter på dere i hagen», og at «vi ofte ser dere gjennom soveromsvinduet». Elden lurte på hva Jessen mente med det.

– Hvis vi lever i et samfunn der folk ikke ser bilder, kan det være farlig. Det er metaforer. Det er bilder. Vi har aldri gjort det. Det er bilder, svarte Jessen.