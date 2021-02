Byen som aldri får bli ferdig

– Uansett hva som skjer, så vil Viggo fortsatt være skyldig for mange. Men de er vanvittig mange færre enn de var for bare fire uker siden, sier Viggo Kristiansens bror.

Fire familier. En hel by. Over to tiår. Syv forsøk på gjenopptagelse. Sår som ikke gror. Baneheia-saken preger Kristiansand. Igjen.

20. feb. 2021 21:02 Sist oppdatert 6 minutter siden

Stillfarne, nesten lavmælte Jan Oddvar Skisland (62) skal være alles ordfører. Ordføreren til de berørte, de pårørende, de som tror, de som tviler, de som ikke vil mene noe som helst, men dette er vanskelig. Kristiansand er ikke så stor, og det er så mange som kjente, kjente noen som kjente eller kjente seg igjen i de døde eller foreldrene deres, og slik kom dobbeltdrapet i Baneheia 19. mai 2000 så nært.

Snart 21 år etter er det fortsatt nært. Selv var han prest for Heimevernet da drapene skjedde. Det var Heimevernet som fant jentene. Han hadde også en datter som gikk på samme barneskole som Lena Sløgedal Paulsen, en av de drepte. Datteren er voksen nå, slik de som ble drept skulle ha vært voksne, og da Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon kom onsdag denne uken, ringte hun umiddelbart til faren og ville prate om saken.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har sterke minner fra Baneheia-drapene. - Ondskapen i det som ble gjort er så ille at det er en del av virkeligheten som jeg gjerne skulle slippe å forholde meg til, sier han. Foto: Siri Øverland Eriksen

Den store bekymringen

– Jeg tror veldig mange ble overrasket. Etter seks avslag var det vel ingen som trodde at den syvende skulle slå inn. Mange trodde at det var et kapittel som kunne lukkes. Det er nok det som bekymrer meg, at boken åpnes igjen, sier Arbeiderpartiet-politikeren.

Ordføreren er urolig for de pårørende til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen. De var 10 og 8 år gamle da de ble drept. Han sier at det er vanskelig å ane hvor mye dette koster for familiene. Samtidig har han forståelse for at Viggo Kristiansen og hans familie mener det er riktig å prøve saken på nytt. Kristiansen, nå 41 år gammel, har i over 20 år nektet for å ha noe med barnedrapene å gjøre. Skisland sier at hvis en eventuell ny rettssak skulle komme til en annen konklusjon enn de tidligere, så er det «forferdelig dramatisk at han er blitt dømt på feil premisser». Det finnes et annet alternativ: At Riksadvokaten bestemmer at saken ikke skal opp på nytt og at Viggo Kristiansen blir automatisk frifunnet.

– Det tror jeg vil skape utrolig sterke reaksjoner hos mange her i Kristiansand. Hvis Riksadvokaten sier at dette er vi ferdig med, så vil det lage enda mer uro. Hvis dette ikke blir prøvd på nytt så vil det være så mange som tenker at han er skyldig at det i hvert fall må en rettssak til for at han skal bli oppfattet som ... det er nesten vanskelig å si ordet, som uskyldig.

– Som frifunnet?

– Frifunnet. Det er et bedre ord, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Fakta Baneheia-saken Ofrene: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet. Domfelte: Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom. Kristiansen har siden han fikk dommen, hevdet at han er uskyldig. Han har siden november 2017 ventet på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle hans femte søknad. Behandlingen startet mot slutten av 2019. Siden dommen har flere trukket frem svakheter ved bevisene som feller Viggo Kristiansen. Spesielt er funn og analysen av delvise DNA-spor og innslag fra Kristiansens mobiltelefon på en basestasjon som ikke hadde dekning på åstedet der drapene skjedde, blitt forklart som utelukkelsesbevis.

Den delte kommisjonen

Onsdag avsluttet Gjenopptakelseskommisjonen et flere år langt arbeid med en konklusjon som for mange var overraskende: Det er fortsatt flere bevis som taler for at Viggo Kristiansen er skyldig, men muligheten for at han ville ha blitt frifunnet er såpass stor at saken må behandles på nytt. Kristiansen har sittet i fengsel siden han ble pågrepet 13. september 2000, og soner som forvaringsfange på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Mannen han ble dømt for drapene for sammen med, Jan Helge Andersen, slapp ut av fengsel i 2019.

Kommisjonen var delt – tre mot to – og årsaken til konklusjonen var flerdelt:

Bevisgrunnlaget for et særdeles avgjørende DNA-bevis er endret.

Mobilbeviset i saken, det som tyder på at Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet da drapene skjedde, styrkes når DNA-beviset svekkes.

Tvilen rundt forklaringen til Andersen, som trakk kameraten Viggo Kristiansen inn i saken, styrkes ytterligere når oppfatningen av de to andre bevisene har endret seg.

Ofrenes foreldre har skrevet at de «tar avgjørelsen til etterretning, og har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte». De har også gitt beskjed om at de ikke ønsker å bli kontaktet av pressen.

Viggo Kristiansens familie har tilnærmet seg Gjentakelseskommisjonens avgjørelse på motsatt måte.

Viggo Kristiansens bror Trond snakket med Aftenposten og flere andre medier i Kristiansand fredag. Han vet ikke hvordan veien videre blir. - Fokus har vært på avgjørelsen. Jeg hadde forberedt meg på hva vi skulle gjøre hvis det ble et nytt avslag. Foto: Siri Øverland Eriksen

Familien som føler lettelse

Faren Svein sier til Fædrelandsvennen at han aldri har vært så glad i hele sitt liv, kanskje med unntak av da ektefellen sa ja til å dele livet med ham. Han er 71 år, og sier at han har et håp om å få noen gode år med sønnen.

Fetter Thomas Bergstøl, som i mange år har ment at Viggo Kristiansen er utsatt for et justismord, sier på telefon til Aftenposten at han tror det bare er et tidsspørsmål før fetteren blir frikjent.

– To små jenter er borte. De skulle ikke vært borte, og det er helt forferdelig. Dette vil alltid være det verste i Baneheia-saken. Likevel, i dag og nå handler saken like mye om rettssikkerheten til deg og meg, sier Bergstøl. For ham peker bevisene kun én vei.

– Hvis man nå mener en gjenopptagelse av saken er ubehagelig, trist og vanskelig, da tenker jeg at man kanskje ikke har forstått essensen i det som nå skjer: Det aller meste i saken peker mot at Viggo feilaktig er dømt som gjerningsmann. Det burde ikke være ubehagelig, trist eller vanskelig at en mann skal få slippe ut av fengsel og frikjennes etter 20 år for noe han etter alle solemerker ikke har gjort, sier Thomas Bergstøl.

Den lange flyturen

Viggo Kristiansens bror Trond gjorde intervjuer med flere av Norges største medier utenfor Rådhuset ved Wergelandsparken i Kristiansand fredag ettermiddag. Trond Kristiansen var 24 år, kokk og midt i etableringen av en restaurant i Trondheim da lillebroren ble arrestert for drap. Han husker at han tok flyet til Kristiansand dagen etterpå. Fullt fly. Passasjerer med VG i hendene, og på forsiden av VG var bildet av hans bror.

– Jeg følte det sto stemplet «broren til Viggo» i pannen min. Det ble en fryktelig lang flytur, sier han.

Trond Kristiansen vil ikke gå inn i det tekniske i saken. Han mener det viktigste å forholde seg til er Gjenopptakelseskommisjons avgjørelse. Han tror ikke den kunne ha kommet før nå. Det har vært en utvikling de siste 20 årene, sier han. Kristiansen mener mange har snudd etter å ha lest Bjørn Olav Jahrs bok, hørt TV2s podkast eller sett Discoverys dokumentar om Baneheia-saken. Samtidig har han forståelse for at ikke alle føler som ham.

– Uansett hva som skjer nå i forhold til en ny rettssak eller om hele saken blir avvist, så vil Viggo fortsatt være skyldig for mange. Men de er vanvittig mange færre enn de var for inntil bare fire uker siden. Men for Kristiansand er dette ekstra sårt. Det skjønner vi jo.

Foto: Siri Øverland Eriksen Det er vinter. Ingen bader i Baneheia nå. Kaldt regn faller over våt snø ved badevannet 3. Stampe. Men Kristiansand har tatt tilbake Baneheia som sitt turområde.

Ville ikke lenger bade

Det er vanskelig å tenke på Baneheia uten å tenke på det som hendte den maikvelden for snart 21 år siden. Noen stedsnavn får bare en betydning de aldri var ment å ha. Men Kristiansand-folket har tatt tilbake rekreasjonsstedet sitt. Selv i februar et det et sted der du kan møte på folk.

En og annen jogger, et par venner som har tatt seg en tur for å prate, til og med en skiløper selv om nitrist regn gjør sitt beste for å smelte bort snøen. Skogsområdet er blitt spart for bebyggelse og ligger tett opp mot Kvadraturen midt i Kristiansand. På grunn av det kuperte terrenget og den til dels ganske tette vegetasjonen, får man en følelse av et sted som er større enn det faktisk er. Selv åstedet ligger ikke mange meterne fra 3. Stampe, vannet der de to jentene badet 19. mai 2000.

– Jeg begynner å lese om saken i avisene, men så må jeg bare stoppe, sier 69 år gamle Elin Fiala, på bytur i Kristiansand lørdag. Foto: Siri Øverland Eriksen

69 år gamle Elin Fiala, som vi treffer i Markens gate denne regnfulle lørdagen, forteller at da drapene skjedde, ville ikke barna hennes, som da var i tjueårene, lenger bade i Baneheia.

– På en måte så frarøvet de oss det friluftsområdet, sier Fiala. Hun føler at familien hennes står med ett ben i begge leire, siden de både kjenner familiene til jentenes etterlatte og til de drapsdømte. Elin Fiala sier at hun ble litt rasende av nyheten fra Gjenopptakelseskommisjonen.

Tina Svanlund - her med sin 12 år gamle datter Lilly Sofie ved Markens gate i Kristiansand - husker Baneheia-drapene godt. - Det var veldig dramatisk. Jeg hadde nettopp gått ut av den skolen der en av jentene var elev. Vi fikk ikke lov å gå alene ute, vi fikk ikke lov til å bade alene, sier hun. Foto: Siri Øverland Eriksen

36 år gamle Tina Svanlund var 15 år gammel da drapene skjedde, og har også fått nok av saken. Hun sier at hun helst skulle ha vært ferdig med den, derfor har hun unnlatt å se dokumentaren eller høre podkasten.

– Det var veldig dramatisk. Jeg hadde nettopp gått ut av den skolen der en av jentene var elev. Vi fikk ikke lov å gå alene ute, vi fikk ikke lov til å bade alene. Det var enormt mye frykt, sier Tina Svanlund.

Presten Sigmund Bernhard Kruse forrettet i begravelsen til Lena Sløgedal Paulsen i Kristiansand domkirke i mai 2000. - Det er en rystelse som også har preget mitt liv, sier Kruse om drapene. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Redd vi ikke får vite sannheten

Det er en frykt presten Sigmund Bernhard Kruse vet mye om. Han vet også alt om hvor liten Kristiansand egentlig er: Kruse var på konfirmasjonsleir med av de drapsdømte og forrettet i begravelsen til Lena Sløgedal Paulsen i Kristiansand domkirke i mai 2000. Han mener Baneheia-drapene rystet byen helt inn i fundamentet. Onsdagens nyhet fra Oslo ble en påkjenning.

– Denne stadige opprivningen har vært opplevd som grusom. Jeg tror ikke tiden leger alle sår. Noen sår blir der hele livet for mange mennesker. Min rolle som prest har vært å gi mest mulig støtte til at de pårørende skal få fred, sier Kruse.

Han og noen kolleger var på en reise i Danmark den fredagen jentene forsvant. Da han startet gudstjenesten i Grim to dager senere var de ennå ikke funnet. Han husker at han døpte et tvillingpar. Et ungdomskor fra Jæren sang. Selv sto han og kjempet mot tårene. Samme kveld ble Lena og Stine Sofie funnet. Det er snart 21 år siden, men fortsatt så nært.

– I det alminnelige livet orker ikke folk å gå inn i dette. Nå er vi tvunget til det. Jeg er redd for at vi ikke får vite sannheten noen gang. Derfor vil den være preget av hvilken fortelling du tror på: Jan Helges eller Viggos fortelling, sier presten.

Denne sykkelboden er et viktig sted i Baneheia-saken. Det er her Viggo Kristiansen hevder at han var mens drapene i Baneheia skjedde. Foto: Siri Øverland Eriksen

«Bare jeg slipper bråk»

Begge har samme fortelling nå som i retten for 20 år siden. I intervjuer med TV 2 og Fædrelandsvennen denne uken sier Jan Helge Andersen at Viggo Kristiansen var sammen med ham under drapene.

I etterkant ble de to ofte fremstilt slik: Kristiansen bestemte, Andersen diltet etter. I avhørene svarte de på flere spørsmål om dette. Kristiansen sa at han ikke trodde han kunne få «Jan Helge til å adlyde ham som ei bikkje», men at det stort sett var han som måtte foreslå hva de skulle gjøre. Kameraten hadde ingen forslag, foruten å fiske, sa han.

Andersen uttalte at Kristiansen ledet an. Han syklet først. Han gikk først. Han fortalte også at han ga seg lett hvis det oppsto uenigheter. «Bare jeg slipper bråk, så gir jeg meg ganske fort», sa han.

Flere vitner forteller at det ofte oppsto bråk rundt Kristiansen. Han kalte folk fæle ting, spesielt kvinner. Han truet med kniv. Og ikke minst: I retten erkjente han at han hadde forgrepet seg på en mindreårig jente ved flere anledninger, og å ha kikket på en nabokvinne gjennom vinduene til huset hennes. I retten beskrev aktor Edward Dahl ham som «en plage for omgivelsene».

I dommen fra lagmannsretten heter det at han var initiativtager, pådriver og hovedmann ved utføringen av de forferdelige handlingene.

Men Kristiansen har hatt flere støttespillere utenfor sin egen familie som har tenkt annerledes de siste tiårene.

Eivind Pedersen jobbet som journalist på Dagbladets sørlandskontor under Baneheia-saken, og har lenge ment at bevisene mot Viggo Kristiansen er for dårlige. Pedersen har mistet venner og mener han er blitt latterliggjort for sitt engasjement. Foto: Siri Øverland Eriksen

«Noe er steine galt»

Da Dagbladets Kristiansand-journalist Eivind Pedersen så de to tiltalte i retten for første gang, nesten ett år etter drapene, tenkte han: «Dette er jo noe helt annet enn vi har klart å formidle».

– Frem til rettssaken hadde vi pumpet ut den ene redselshistorien etter den andre om Viggo, nærmest hausset opp et monster. Der sto de plutselig i lagmannssalen, to karer: Viggo liten og puslete. Jan Helge svær som en branne, sier Pedersen. Han er 62, og sluttet i Dagbladet i 2017. Pedersen sier at en undersøkelse i regi av Norsk Journalistlag viste at han var den eneste journalisten som dekket Baneheia-rettssakene som mente at dommen ikke var riktig. Pedersen mener at det aldri har vært ført bevis for Kristiansens skyld.

Et vendepunkt for ham var da Telenor mobils dekningsdirektør Bjørn Amundsen vitnet i retten. Amundsen fortalte at beregninger og målinger viste at mobiltelefonen til Viggo Kristiansen etter all sannsynlighet ikke kunne ha vært på åstedet under drapene. «Noe er steine galt», husker Eivind Pedersen at han tenkte. Sakte, men sikkert gikk han fra å være journalist til noe mer, etter at han sluttet i avisen har han hatt et tett forhold til personene i kretsen Viggo Kristiansen som har jobbet for gjenopptakelse av saken.

Stine Sofie Sørstrønens mor, Ada Sofie Austegard, klaget ham inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) fordi hun mente at han hadde brutt ut av journalistrollen og blitt en aktør i saken. PFU frikjente ham.

Da Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon kom onsdag følte Pedersen det som om en stor bør ble fjernet fra skuldrene hans.

Pedersen forteller at han stort sett har følt at det var han «mot røkla». Han sier han er blitt latterliggjort på «infamt sørlandsvis». Truet. Bakvasket. Kolleger han før så på som venner er ikke det lenger.

– Du får ikke mange i Kristiansand til å uttrykke skepsis til dommen eller politiets arbeid, de er nærmest vaksinert mot det. Det er nesten noe religiøst over dette, et trosspørsmål. Men den første gratulasjonen jeg fikk for gjenopptagelse kom fra en tidligere politimann, sier Pedersen.

Han mener Bjørn Olav Jahrs bok Drapene i Baneheia – to historier, en sannhet har vært veldig viktig for det som skjedde denne uken.

Flere av dem som har kjempet Kristiansens sak, mener at fakta som er fremlagt ikke er vesentlig endret de siste ti årene, men at det som har endret seg er at Gjenopptagelseskommisjonen har fått nye medlemmer og at boken, podkasten og dokumentaren kan ha påvirket stemningen.

Tror ikke på ny straffesak

Forfatter Jahr sier til Aftenposten at han ikke tror påtalemyndigheten tør å reise straffesaken mot Viggo Kristiansen på nytt, selv om den fengslede ønsker det selv. Han mener at bevisene har smuldret opp og at stadig flere kommer til å innse at dommen er Norgeshistoriens største rettsskandale. Slik har han ikke alltid tenkt. Etter lanseringen av boken hans i Kristiansand i 2017 ble det laget avisoverskrifter om at han var blitt drapstruet.

– Jeg kan avdramatisere den hendelsen. Jeg gikk ut med forlagsfolk og venner etter lanseringen. Da fikk en av vennene mine en SMS om at «han kameraten din burde hatt et nakkeskudd». Jeg tror ikke han mente noe med det altså, sier forfatteren, som likevel synes det er noe med mentaliteten i Kristiansand. Da han skrev om drapet på Birgitte Tengs (Hvem drepte Birgitte Tengs?, 2015) fikk han en følelse av at lokalsamfunnet rundt Karmøy og Haugesund mente det var bra at noen kom utenfra for å se på saken.

– I Kristiansand var det mer sånn «hva faen gjør du her?», «du var jo ikke i retten». Men dette handler om en mann som etter all sannsynlighet har sittet uskyldig inne i over 20 år. Er ikke han også en sønn? spør Jahr.

I 2014 kom Viggo Kristiansens fetter til Gyldendal og spurte om Bjørn Olav Jahr ville skrive bok om saken. Han hadde ikke tid da, men et par år senere sa han ja. Jahr tok alle saksdokumentene med seg på sommerferie. Han har besøkt Viggo Kristiansen 35 ganger på Ila.

– Jeg snakket med ham to dager før avgjørelsen kom. Han var den mest rolige av alle.

Jahrs bok preget mange, og sendte en helt vanlig IT-controller fra Oslo inn i Viggo Kristiansens støttegruppe i 2018. Fordi? Fordi han følte seg lurt. Fordi det er helt nødvendig at private frivillige engasjerer seg når de mener noen er feilaktig dømt, fordi kreftene som mener det motsatte er så sterke og ressurssterke. Mikkel Tronsrud fikk boken til jul i 2017. Senere skrev han på bokbloggen sin: «Julegaven førte meg på innsiden av en av de verste kriminalsakene i Norge. All fritid går med til å grave i en sak jeg aldri i livet ville tenkt at jeg skulle ta i med ildtang. Jeg jobber nå gratis for at en mann jeg i sin tid foraktet skal få en ny sjanse til å bevise at han er uskyldig.»

Det var Mikkel Tronsrud som på telefon fortalte Kristiansen om Gjenopptakelseskomiteens avgjørelse onsdag formiddag. De to har møttes, snakket på telefon eller «skypet» mange ganger.

– Jeg ville ikke at han skulle få høre om det av en medfange som sa «haha, du fikk avslag» eller «yes, det gikk», så vi hadde telefonkontakt i en god stund før avgjørelsen kom. Så kom den. 369 sider. Jobben med å finne stedet hvor konklusjonen sto begynte. Det var noen svette minutter. «Bare ta den tiden du trenger», sa Viggo. Han var helt rolig, forteller Tronsrud, som sier han er glad for å ha bidratt til at Kristiansen har nådd gjennom i et tungt system med mye motstand.

Foto: Siri Øverland Eriksen 21 år er lenge. Men det er fortsatt minner igjen. Minneteppet for Lena Sløgedal Paulsen henger på veggen på barneskolen hun gikk på. Rektoren på Fagerholt skole, Arild Sæbø, sier at de ansatte må være forberedt på å svare på spørsmål hvis barna spør.

Et minneteppe på skolen

På en vegg i en gang på en barneskole i Kristiansand henger et stort teppe. Det ble hengt opp på skolen 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen gikk på. Da skolen noen år senere skulle rives og bygges på nytt ble teppet forsiktig pakket ned og deretter montert opp igjen da arbeidet var ferdig. Kunstneren Else Marie Jakobsen hentet inspirasjon fra tegninger barna på skolen laget etter ugjerningene. Sommerfugler fulle av farger. Regnbuen. Solsikker og markblomster.

En due flyr i bildet med en avlang lapp i nebbet: Håper du har det godt, Lena, står det på minneteppet.