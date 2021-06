Klokken 14: Pressekonferanse med Høie og Mæland

Følg pressekonferansen med helseministeren og justisministeren direkte her.

4. juni 2021 13:50 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere fredag ble det kjent at Helsedirektoratet og FHI har rådet regjeringen til å forkorte tiden før beskyttede fullvaksinerte personer kan teste seg ut av innreisekarantene.

I dag er denne på syv dager, men rådet har vært å korte den ned til tre.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler også at barn under 12 år kan forkorte innreisekarantene med å teste seg ut etter tre døgn.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på pressekonferansen i Oslo fredag klokken 14.

Norge strengest i Europa

Den siste tiden er det kommet mange sterke reaksjoner på innreiserekstriksjonene i Norge. Flere har henvendt seg til Aftenposten med fortellinger om lange køer og bryske vakter på Gardermoen.

De strenge norske innreisereglene skaper store utfordringer for næringslivet, ifølge Nina Melsom, som er direktør før Arbeidsliv i NHO.

– Vi får et stort antall meldinger om dette. Det vi er bekymret for, er at Norge blir kjent som det landet i Europa det er blitt vanskeligst å komme inn i. Det kan gjøre det vanskelig å hente inn helt nødvendig utenlandsk arbeidskraft, sier hun.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgdepartmentet bekrefter at Norge har noen av de strengeste innreisetiltakene i Europa.

– Det har gitt resultater. I dag er det både et generelt innreiseforbud for utlendinger med visse unntak og karantenekrav ved innreise fra disse landene, sier han.

Fritt frem (for noen) til EU

I flere europeiske land er innreisereglene langt mindre strenge. Flere land, deriblant Nederland, Spania og Sveits, tillater blant annet karantenefri innreise fra land med lavt smittetrykk.

Landene som for tiden anses som «trygge» er Australia, Israel, New Zealand, Rwanda, Singapore, Sør-Korea og Thailand.

Kina står også på EUs godkjentliste, men kinesiske borgere får ikke slippe inn i EU før EU-borgere får samme rett til innreise til Kina. Dette har foreløpig ikke skjedd.

– Se til Europa, Norge

Nina Melsom i NHO mener at Norge har mye å lære av hvordan europeerne håndterer utfordringene knyttet til innreise.

– Nå skal ikke vi komme med noen smittefaglige råd, men vi tror det vil være en fordel om norske myndigheter ser mer på hvordan de europeiske landene har løst dette, sier hun.

Dersom Norge fortsetter å være strengest i klassen, vil det nemlig få konsekvenser, mener hun.

– Vi er opptatt av en god balanse mellom ulike hensyn. Men mangelen på utenlandsk arbeidskraft gjør at en rekke bedrifter sliter med å få hjulene til å gå rundt. Vi frykter også at de strenge reglene vil svekke Norges konkurransevne på lang sikt. Det begynner å haste nå, sier hun.