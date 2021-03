Smitteboom nord i Oslo: Mener all aktivitet bør stenges ned

Helle Cecilie Stokke i Ammerud Basket vil ta kvelertak på koronaviruset som har ødelagt mye for byens unge. Fredag fikset hun en egen testbuss. Innendørsidrettene har kun i korte perioder fått trene og nesten ikke spilt kamper på et år. Stokke er bekymret for situasjonen for mange unge i bydel Grorud. Foto: Stein Bjørge