Alle melder det samme: Seksuelle overgrep mellom barn og unge øker. Det er i ferd med å vokse frem en ungdomskultur der antallet seksuelle overgrep øker. Det samme gjør trakassering i form av sexbilder som deles på sosiale medier.

A-magasinet skrev fredag om at stadig flere unge dømmes for å dele nakenbilder. For jentene som er på bildene, får delingen store konsekvenser. De stemples som horer, og mange sliter psykisk i ettertid. Barneombud Anne Lindboe er sterkt bekymret for utviklingen.

– Saken i A-magasinet burde være pensum i skolen. Den viser utviklingen vi har sett en stund, og som er grunnen til at årets prosjekt for Barneombudet blant annet dreier seg om vold og sexovergrep blant ungdom. Vi må få bukt med dette, sier Lindboe.

Derfor reiser Barneombudet i disse dager rundt til 200 ungdommer i hele Norge.

– Vi må snakke med ungdommen selv om hvorfor dette skjer, hvilke mekanismer som utløser det, og hva som kan gjøres for å få slutt på det. Europeisk forskning viser at unge gutter som ser mye på porno, får et negativt kvinnesyn og er mer tilbøyelige til å utnytte jenter, sier Lindboe.

Maud Lervik

Får livet ødelagt

Rapportene som kommer inn til Barneombudet, viser at bekymringen for den seksualiserte ungdomskulturen kommer fra flere kanter.

Ungdata 2017, som viser hvordan det er å vokse opp i ulike kommuner, viser at mange unge er utsatt for trakassering. Dette gjelder særlig unge jenter. Barnehuset rapporterer om en økning i overgrep mot unge.

Nova-rapporten Vold og overgrep mot barn og unge viser en økt tendens til at unge utsetter hverandre for seksuell vold. Kripos rapporterer om økning i voldtekter der gjerningspersonene er svært unge, opplyser Barneombudet.

– Det samme ser vi når det gjelder deling av sexbilder. Noen ganger er sexen frivillig, mens bildene blir tatt og delt uten samtykke. For dem som er på bildene, er konsekvensene enorme. Mange opplever å få livet sitt ødelagt. Men også for dem som deler bildene kan konsekvensene bli store. Dette er ungdom som ender i retten fordi de har for lite kunnskap om hva som er straffbart, sier Lindboe.

Hun mener både skolen og foreldrene må lære barn at det å dele bilder av andre uten samtykke, er ulovlig, uansett om det er nakenbilder eller vanlige bilder.

Foreldrene er for lite til stede

Barneombudet retter en klar oppfordring til alle landets foreldre: De må være mer på. Hun mener foreldrene er altfor lite til stede i barnas liv, særlig på nett.

– De må i langt større grad snakke med døtrene sine om grensesetting, at det er helt i orden å si nei. Og de må snakke med sønnene sine om at det å ligge med en jente som er full, eller dele bilder av henne, er straffbart, sier Lindboe.

Redde for å fortelle

Det viktigste av alt foreldre kan gjøre, er å bygge opp et tillitsforhold til barna sine, slik at de tør å fortelle om hva som foregår. Barn som er blitt lurt eller presset til å dele et nakenbilde, tør ikke si noe.

Dermed blir de i mange sammenhenger truet til å sende fra seg flere seksualiserte bilder for å unngå at det første bildet blir publisert.

– Vi ser at mange unge er redde for å fortelle foreldrene sine om hva de utsettes for. De frykter at foreldrene skal bli sinte, ta fra dem mobilen, nekte dem å gå på fest, gi dem husarrest. Foreldrene må lære barna at de kan komme til dem, uansett hva det gjelder, sier Lindboe.

– Hva skal ungdom gjøre dersom de ser noen ta bilder av noen som har sex på fest?

– Si fra til den som tar bilder, at det er ulovlig. Hvis det er fare for at vedkommende deler bildene, må du si fra at det er ulovlig. Ring politiet hvis det er alvorlig. Her må terskelen for å si fra være lav, sier Lindboe.