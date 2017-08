Torsdag presenterte Eiendom Norge boligprisstatistikken for juli måned, som viste at ved utgangen av forrige måned, lå 2.708 boliger ute for salg. Tilsvarende tall for juli i fjor og i 2015 var 819 og 1.123, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er ikke så rart at det er stille når du har fått kravet om maks lån på fem ganger inntekt. Det går fint for et par, men alle de enkelthusholdningene som er i Oslo, sliter, sier administrerende direktør Baard Schumann i utbyggergiganten Selvaag Bolig til avisen.

Tilflyttingen til Oslo halvert: Analytikere mener boligprisene har skylden

– Vi mener vi er riktig priset

Også konkurrenten Obos merker forskjellen, og konsernsjef Daniel Siraj sier til avisen at vi er tilbake på et 2014-nivå, men at det er uaktuelt å sette ned prisene på prosjektene som legges ut fremover.

– Vi mener vi er riktig priset, men det kan være at vi skyver på datoen for salg på noen av prosjektene. Vi la ut 850 leiligheter for salg før sommeren, og i et normalt marked ville vi solgt mer enn det vi har gjort til nå, sier han.

Heller ikke Eiendomsgruppen Oslo eller Boligbyggelaget USBL ser noen grunn til å sette ned prisene.