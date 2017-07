To uker i isolasjon for drapssiktet i Skien

Fengslingen er i tråd med politiets begjæring. Mannen ble framstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag formiddag, og de to første ukene må 29-åringen sitte i fullstendig isolasjon.

Under fengslingsmøtet opplyste den siktede at han ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Han sier det ikke er han som har gjort det, sier advokat Espen Refstie til Varden.

Forsvareren begjærte ham løslatt, men vant altså ikke fram. Refstie mente klienten ikke kan fengsles i den helsetilstanden han er i, men aktor Svein Folkestad mente det motsatte, og viste til at mannens fastlege ikke hadde noen innvendinger mot fremstillingen.

Rosa teppe og damesykkel

Politiet mener det foreligger bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare, og begjærte derfor den siktede 29-åringen varetektsfengslet.

Politiet ba tidligere denne uka om tips om et rosa teppe og en damesykkel i en dus farge med kurv. Politiet opplyser nå at de har gjort det de betegner som viktige funn etter tips fra publikum, men kan av hensyn til den videre etterforskningen ikke gå ut med noen nærmere detaljer.

Vitne: – Brukte øks

Den drapssiktede 29-åringen har ennå ikke latt seg avhøre av politiet. Refstie har tidligere opplyst til NTB at dette er begrunnet med hans klients helsesituasjon.

André Vollen ble funnet død i en kommunal bolig i Skien lørdag kveld. Dagen før skjedde det en grov voldsepisode i samme leilighetskompleks, og 29-åringen er også siktet for å ha stått bak denne. Ifølge Varden skal et nøkkelvitne ha sagt til politiet at drapssiktede brukte øks på mannen han er siktet for å ha skadet i Odins gate.