Strenge straffer for båldrapet i Søndre Land

– Dommen er allerede anket. Min klient er skuffet over at tingretten kom til at drapet var planlagt, sier 36-åringens forsvarer, advokat Per Espen Eid.

Ble tent på mens han levde

Drapet skjedde med kniv og ved å dynke Bakken med bensin, som så ble påtent.

36-åringen er dømt for overlagt drap, mens de to andre for medvirkning til overlagt drap.

Statsadvokat Thorbjørn mener de tre planla drapet flere måneder i forveien, og at det skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

Bakken ble funnet drept i et bål 3. september i fjor.

Syvbarnsmoren hadde i følge dommen fått med seg en sønn og eks-kjæreste for å ta livet av Bakken.

Ingar Storfjell

Bare én erkjente straffskyld

– Ja, svarte den 36 år gamle arbeidsledige mannen da straffesaken startet i Gjøvik tingrett.

Han er nå dømt for å ha knivstukket, helt bensin over og tent på Nils Olav Bakken.

Etterforskningen har vist at Bakken var i live og var bevisst da han ble påtent på en skogsbilvei i Totjernveien i Søndre Land.

Drapet skjedde ved 01-tiden natt til lørdag 3. september i fjor. Påtalemyndigheten mener at drapet var planlagt mellom de tre, og at det skjedde under særlig skjerpende omstendigheter.

Obduksjonen viser at dødsårsaken var en kombinasjon av brannskader og knivstikk i halsen.

De tre ble pågrepet 15. november i fjor.

Gjøvik tingrett har dømt de tre til å erstatte utgifter til gravferd med 19.799 kroner, men bistandsadvokat Sigurd Klomsæt ble ikke hørt av retten da han fremmet krav om erstatning fra avdødes søsken.

