Politifolk snur ryggen til Høyre

Dette kommer frem i en spørreundersøkelse fagbladet Politiforum har foretatt blant medlemmene i Politiets Fellesforbund (PF).

Her fikk de spørsmål om hva de stemte ved stortingsvalget i 2013, og hva de kommer til å stemme til høsten.

Av de omtrent 4600 respondentene svarer en fjerdedel at de ønsker å bytte parti.

Det er dårlig nytt for Høyre: 40,4 prosent svarte at de stemte Høyre i 2013, mens kun 24,7 prosent svarer at de vil stemme Høyre til høsten.

Høyre: – Vi tar dette på alvor

Nestleder i justiskomiteen, Anders Werp (H), forklarer tilbakegangen med nærpolitireformen.

– Vi er midt i den mest utfordrende delen, og jeg har forståelse for at det er mange i politiet som opplever usikkerhet. Det er derimot ingen tvil om at reformen er nødvendig, og at vi har lagt til rette for at politiet skal utføre sitt samfunnsoppdrag bedre enn tidligere, sier han.

Werp sier Høyre vil satse på å formidle reformen tydelig frem mot valget.

– Vi tar dette på alvor, og jeg håper politiet vil se at de får mer effektive tjenester og bedre resultater som følge av reformen.

Nærpolitireformen skal redusere antall politidistrikter fra 27 til 12 og antall lensmannskontorer fra 340 til 221.

Fakta: Svarene fra spørreundersøkelsen Det de stemte i 2013 står i parentes. Ap: 22,7 prosent (26,1 prosent). Frp: 10,4 prosent (12,3 prosent). H: 24,7 prosent (40,4 prosent). KrF: 3,5 prosent (4,6 prosent). MDG: 1,2 prosent (1,3 prosent). Sp: 11,7 prosent (3,5 prosent). SV: 1,4 prosent (1,8 prosent). V: 1,3 prosent (2,9 prosent). Andre: 1 prosent (1,2 prosent). Ingen: 1,2 prosent (6 prosent). VET IKKE: 20,8 prosent Kilde: Politiforum.

Senterpartiet størst vekst

Senterpartiet har den største økningen. Kun 3,5 prosent svarte at de stemte Senterpartiet i 2013, mens 11,5 prosent svarer at de kommer til å stemme Senterpartiet til høsten.

Førstekandidat for Senterpartiet i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik, trekker også frem nærpolitireformen som grunnen til skiftet.

– Det handler i stor grad om at mange i politiet har sett det vi også har sett: Det som blir solgt inn som nærpolitireformen, er en gigantisk sentralisering. Politidirektoratet sentralt har nesten doblet budsjettet, mens distriktene har fått flere hundre millioner mindre å rutte med, sier Sigbjørn Gjelsvik, førstekandidat for Senterpartiet i Akershus.

Svarene fra undersøkelsen skiller seg ut fra en andre spørreundersøkelse ved at 20,8 prosent svarer «Vet ikke» på hva de ønsker å stemme til høsten.

– Vi ønsker å være åpne

Politiets Fellesforbund har forståelse for svarene som kommer frem i undersøkelsen.

– Vi er midt i en krevende reform som medfører store endringer. Men det er ikke blitt dokumentert at den såkalte nærpolitireformen har gjort at politiet kommer noe nærmere folk, sier generalsekretær Per Erik Ommundsen.

Han mener det er bra at folk får vite hva politifolk stemmer.

– Vi skal være et speilbilde av befolkningen, og resultatene viser at politifolk ikke avviker i stor grad fra normen. Vi ønsker å være åpne, sier han og legger til:

– Vi er uansett politisk nøytrale i tjeneste. Politiet blander ikke tjeneste og politikk.