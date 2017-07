Selskapet fikk 25.000 kroner i døgnet for å passe på Christer (37). Nå slår Fylkesmannen fast at de ikke ga forsvarlig helsehjelp da han forsvant.

I mai i fjor forsvant Christer Fretheim Flem da han var på tur med ansatte fra institusjonen som hadde ansvaret for å passe på ham, Melås Helse AS.

Han ble aldri funnet igjen.

Fylkesmannen: Grovt uforsvarlig

Fikk 37-åringen forsvarlig helsehjelp? Det ville Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ha svar på da de åpnet tilsynssak mot Melås Helse AS noen dager etter forsvinningen, skriver Bergens Tidende.

Nei, det fikk han ikke, er svaret fra Fylkesmannen, som har rådført seg med Statens helsetilsyn.

Det private omsorgsselskapet ga ikke Flem forsvarlige helse- og omsorgstjenester, er noe av innholdet i den ferske konklusjonen:

Ledelsen i selskapet gjennomførte ikke turnus i tråd med lovkrav.

Hverdagen til Fretheim hadde ikke et innhold eller en struktur i samsvar med lovkravene.

Fylkesmannen mener at avstanden var for stor mellom personalet og Fretheim da han forsvant.

Den innarbeidede praksisen når det gjaldt turaktiviteter var grovt uforsvarlig.

Søster: Klar og god konklusjon

Familien til Flem er lettet over konklusjonen fra Fylkesmannen.

– Jeg synes den var klar og god. Christer fikk ikke forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Christer fikk ikke den hjelpen han hadde krav på. Det er essensen i saken, sier søster Gro Charlotte Fretheim Sraidi.

Nå venter de bare på at politiet skal konkludere. De startet etterforskning av Melås Helse ikke lenge etter forsvinningen. Foreløpig har ikke påtalemakten kommet med en avgjørelse i saken.

Christer Fretheim Flem ble født med Angelmans syndrom, en sjelden og alvorlig funksjonshemning. Han hadde ikke språk og var svært aktiv. To personer måtte passe på 37-åringen døgnet rundt.

BT får opplyst at Årdal kommune betalte 25.200 kroner i døgnet, 9,2 millioner kroner i året, for at Melås Helse AS skulle gi et heldøgnsbasert botilbud.

Kontrakten skulle vare i tre år, og hadde en potensiell totalramme på rundt 30 millioner kroner, medregnet prisstigning og lønnsvekst.

Legger seg flat

Helsegründer Per Steinar Melås startet Melås Helse AS i 2005. Han var daglig leder i selskapet inntil det ble solgt til et utenlandsk oppkjøpsfond i september i fjor.

I dag sier Melås at han er enig i Fylkesmannens konklusjoner.

– Jeg legger meg helt flat. Et menneske er borte. Fylkesmannen mener at vi som privat omsorgsgiver ikke har handlet i tråd med prosedyrer eller forskrifter. Da må jeg bare si det som det er: At Fylkesmannen har rett, sier Melås.

De to ansatte som hadde ansvar for å passe på Christer Fretheim Flem gikk begge et stykke foran ham da han forsvant.

Det samme gjorde personalet da Flem ble borte under en tur noen måneder tidligere.

En slik praksis er grovt uforsvarlig, mener Fylkesmannen.

– Det hadde utviklet seg en praksis der vi gikk for langt fra Christer når vi var ute på tur. Også der er vi enige med Fylkesmannen i at det har vært grov uaktsomhet. Internkontrollen vår har ikke vært god nok, sier Melås.

Han legger til:

– Jeg har stor medfølelse for de involverte, for Christer og for familien til Christer. Helt siden forsvinningen har vi hatt tanker som: Er det noe vi har forsømt? Alle disse tankene har ridd oss som en mare. Jeg er glad for at Fylkesmannen har sett oss nøye i kortene.

Kommunen fikk kritikk

Selskapet har fått pålegg om å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse av alle sine tiltak innen 1. oktober i år.

– Det har vi allerede gjennomført, men vi vil gjøre det på nytt og evaluere innen fristen, sier Melås.

– Å være privat helseaktør med omsorg for en person kan sammenlignes med å være barnevakttjeneste for noen andre sitt barn. Når barnet forsvinner er det det største marerittet som kan skje, legger han til.

Tidligere har Årdal kommune fått skarp kritikk av Fylkesmannen i forbindelse med det samme tilsynet. Kommunen hadde ikke tett nok oppfølging av innbyggeren sin, ble det slått fast.

Så sent som i 2015 sendte familien en bekymringsmelding.

De hevdet at selskapet ikke hadde nok folk, og at de som passet på Christer ikke hadde den rette kompetansen. Melås Helse forsikret den gangen at det skulle bli bedre. Meldingen ble lagt vekk.

Nesten ett år senere var 37-åringen borte. Søster Gro Charlotte sier at familien ikke er bitre på selskapet som hadde ansvaret for å passe på broren.

– Nei, det kan jeg ikke si, selv om det har vært mange følelser gjennom hele prosessen. Den første tiden med Melås var den mest fantastiske tiden i våre liv, og sikkert i Christer sitt også. Nå vil vi bare ha svar. Og rettferdighet for Christer, sier søster Gro Charlotte Fretheim Sraidi.

Det har ikke lykkes BT å få en kommentar fra fylkeslege Per Stensland.