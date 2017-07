Fire vannscootere med åtte personer fikk problemer - alle reddet

En Sea King redningshelikopter, dykkere, en redningsskøyte, brannvesen og politi var involvert i redningsaksjonen da fire vannscootere med tilsammen åtte personer om bord havnet i trøbbel nær Solbergstøa Camping ved Storsand torsdag tidlig ettermiddag.

Turid Formoe var en av to som lå og solte seg på campingplassen da en vannscooter med en fem år gammel gutt og en voksen person om bord plutselig dukket opp.

«We need help,» sa den voksne mannen, og ba noen ta hånd om gutten.

– Vi fikk ringt etter hjelp. Først etterpå forsto vi at gutten var norsk, sier Formoe til Aftenposten.

Anders Sæthre, som driver campingplassen, sier at det var personer herfra som var først ute i båt og som kom først frem til stedet er dramatikken fant sted.

Det var en twittermelding fra politiet i Søndre Buskerud som gjorde offentligheten oppmerksom på dramaet rundt vannscooterne.

Politiet har fått melding om at det har vært 4 vannscootere involvert, med tilsammen 8 personer. En større redningsaksjon er igangsatt — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) July 6, 2017

– Skulle bytte scootere midtfjords

Etter det Aftenposten får opplyst fra vitner på stedet kjørte de fire scooterne, med fem barn og tre voksne, i følge. Flere falt i vannet da man underveis ønsket å bytte plass på scootere.

Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Hadde problemer med å redegjøre for to i hendelsen

Ifølge innsatsleder Geir Bodahl fra politiet mangler man oversikt over hvor mange som var i vannet, og hvor lenge de var der.

Han sier også at politiet hadde problemer med å redegjøre for to av de åtte. Det viste seg at de hadde kjørt tilbake til utleiestedet.

Kielfergen stanset for å gi plass til redningsarbeid

Aftenposten får opplyst fra folk på stedet at Kielfergen ble stanset i Drøbaksundet av hensyn til redningsaksjonen som pågikk.

Av redningstjeneste som har vært til stede er det i tillegg til et Sea King helikopter en redningsskøyte, flere brannbiler, politi og ambulanser.