Mann siktet for sexprat med barn – skal ha brukt falske nettprofiler

Sørvest politidistrikt ble varslet om saken av Kripos, som igjen ble varslet av nettstedet MovieStarPlanet, som er et nettsted for barn. På MovieStarPlanet og på Momio, som også er et nettsted for barn, skal siktede ifølge politiet ha opprettet over hundre falske profiler for å komme i kontakt med mindreårige, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet mener siktede kan ha laget over 50 falske profiler på begge nettstedene. Forrige uke ble mannen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Han er siktet for brudd på straffelovens paragraf 305, som omfatter seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år.

– Siktede har vanskeligheter med å forholde seg til saken. Han ønsker ikke å komme med noen kommentar utover dette, sier mannens forsvarer, advokatfullmektig Alexander Nyheim Jenssen, til avisen.

– Vi mener han har lokket barn til å sende bilder av seg til ham. Vi mener også at han, i tillegg til de seksualiserte samtalene, har forsøkt å lokke barn over på andre sosiale nettverk. Han skal også ha forsøkt å lokke barn til å treffe ham fysisk, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.