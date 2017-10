Tidligere SSB-sjef kaller omorganiseringen et politisk kupp

– Hele saken er etter min oppfatning veldig rar, og jeg betrakter det som et politisk kupp. Det begynte med at Hans Henrik Scheel ble utnevnt til SSB-direktør. Utnevnelsen var uvanlig ved at Scheel var uten bred forskningserfaring som alle forgjengerne, sier Bjerkholt til Klassekampen.

Han er ikke nådig i sin beskrivelse av omorganiseringsprosessen i Statistisk sentralbyrå (SSB) som har ført til at rundt 25 forskere blir omplassert.

Bjerkholt mener SSB nå svikter sitt historiske samfunnsoppdrag, og han er ikke den eneste som deler denne oppfatningen. Mandag sa stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) at tilliten til sentralbyrået er satt på spill.

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i fremtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Navarsete til NRK.

Mandag måtte SSB-direktør Christine Meyer troppe opp hos finansminister Siv Jensen (Frp) for å forklare seg om uroen. Et nytt møte mellom de to finner sted om en ukes tid.