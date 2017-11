– Jeg ble utrolig sjokkert og tenkte først at dette ikke kunne stemme. Det virket veldig profesjonelt, for på utsiden sto det to dørvakter. Festdeltakerne hadde «vippset» penger på forhånd. Dette skal visst være en ny trend, sier Erik Styrvold Nordahl til Fædrelandsvennen.

Det var for to uker siden at Nordahl leide ut huset sitt på Gimlekollen, via tjenesten Airbnb. Til vanlig bor han i Oslo.