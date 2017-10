Datatilsynet mener Taxiforbundet brøt loven i Uber-saken

Forbundet leide inn PR-firmaet Aabø & co. for å kjøre Uber og samle opplysninger om sjåførene. Flere ble intervjuet uten å få opplyst om formålet bak dette, ifølge Dagens Næringsliv. Deretter anmeldte Taxiforbundet 105 av dem.

– Vår foreløpige vurdering er at Taxiforbundet brøt loven, sier rådgiver Marte Skaslien i Datatilsynet til avisen. Hun sier de reagerer på metodene, at sjåførene ikke ble informert, og at dette bærer preg av skjult etterforskning.

Direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund kaller varselet fra Datatilsynet «en mild form for kritikk for å ha brutt personopplysningsloven».

– Vi og våre advokater vurderte i utgangspunktet at dette ikke var i strid med lovgivningen, men vi tar Datatilsynets ferske varsel til etterretning, sier han. Datatilsynet ønsker ikke å gå videre med saken, men ber forbundet la sjåførene få mulighet til å be om innsyn i informasjonen som er innhentet.

I forrige uke stanset Uber sin grunntjeneste Uber Pop i Norge. De har heller ikke helt sansen for fremgangsmåten.

– Vår viktigste prioritering er å ta vare på og bistå våre partnersjåfører. Det er svært uheldig at Taxiforbundets metode har gått ut over dem, sier norgessjef Carl Edvard Endresen i Uber.