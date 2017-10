Politimann alvorlig skadet etter hendelse på øvingsarena

– Det er for tidlig å si hva som har skjedd, men det skal ikke være et vådeskudd. Politimannen er kjørt til sykehuset i Kristiansand. Han skal være alvorlig skadet, og pårørende er varslet, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet skal ha fått melding om hendelsen tirsdag rundt klokken 10.00.

Flere patruljer ble sendt ut i forbindelse med ulykken, skriver Fædrelandsvennen. Et av løpene i Oddernestunnelen ble stengt, for at utrykningskjøretøy lettere skulle ta seg frem.

– Vi har brukt noen av våre ressurser til å sørge for at de fikk fri vei fra ulykkesstedet til Sørlandet sykehus Kristiansand, sier innsatsleder Hans Waage til Fædrelandsvennen.

Waage kunne ikke uttale seg om noen av politimannens kollegaer var vitne til det som skjedde.

– Spesialenheten er varslet og har overtatt ansvaret for etterforskningen i saken, sier Lindeberg.

Inspektør Odd T. Johannesen opplyser til Fædrelandsvennen at Arbeidstilsynet er koblet inn etter hendelsen.