Full stans i togtrafikken på Oslo S

«Fra vondt til verre på Oslo S. Full stans i togtrafikken», skriver Bane Nor på Twitter.

Tidligere på kvelden het det «Du må regne med forsinkelser og innstillinger». Klokken 22.30 meldte de at det fortsatt jobbes med å rette feilen, og at estimert tid for løsningen er klokken 01.00.

– Det er stans på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm, samt noen problemer på Østfoldbanen mot Ski, sa medievakt Kjell Bakken i Bane Nor til NTB tidligere lørdag kveld.

Han forklarte at feilen skyldes at en brannalarm ble utløst i sentralanlegget på Oslo S, der signalanlegget er samlet.

– For å unngå brann ble det automatisk sprøytet inn halogengass. Det måtte vi få luftet ut før våre teknikere kunne gå inn og finne feilen.

Buss for tog

Det settes inn alternativ transport for de berørte NSB-togene og Flytoget.

Det blir satt inn buss for tog, melder selskapet på Twitter.

Også NSB advarer om forsinkelser og innstillinger.

– Strekningen Oslo S-Bryn er stengt for togtrafikk. Årsaken er problemer med strømtilførselen, heter det på deres nettsider.