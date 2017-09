Full stans i togtrafikken på Oslo S - kan vare til søndag formiddag

«Fra vondt til verre på Oslo S. Full stans i togtrafikken», skriver Bane Nor på Twitter.

Ved 23.30-tiden melder Bane Nor at tog som egentlig skulle gått til Oslo S, snur på stasjonene Skøyen, Ski, Kolbotn og Lillestrøm.

Det er en jordfeil som er årsaken til problemene. Bane Nor mener problemet vil være løst til klokken 11 søndag.

– Samtidig er det kommet høyspent strøm inn i signalmastene på Brynsbakken. Vi vet ikke hvorfor det har skjedd. Der har vi en reparasjonsjobb som vil holde på utover natta, sa medievakt i Bane Nor Kjell Bakken til NTB like etter midnatt.

Tidligere på kvelden het det «Du må regne med forsinkelser og innstillinger». Klokken 22.30 meldte de at det fortsatt jobbes med å rette feilen, og at estimert tid for løsningen er klokken 01.00.

– Det er stans på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm, samt noen problemer på Østfoldbanen mot Ski, sa medievakt Kjell Bakken i Bane Nor til NTB tidligere lørdag kveld.

Han forklarte at feilen skyldes at en brannalarm ble utløst i sentralanlegget på Oslo S, der signalanlegget er samlet.

– For å unngå brann ble det automatisk sprøytet inn halogengass. Det måtte vi få luftet ut før våre teknikere kunne gå inn og finne feilen.

– Fortvilet situasjon

Det settes inn alternativ transport for de berørte NSB-togene og Flytoget.

Det blir satt inn buss for tog, melder selskapet på Twitter.

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier det er en fortvilet situasjon.

– Vi gjør alt vi kan for å få fram kundene. Det har vært begrenset med hva vi har fått tak i av busser i ettermiddag og kveld, men vi har kjørt mye taxi og maxitaxi, sa Lundeby til NTB.

– Vi er veldig lei oss for at vi ikke har mulighet til å kjøre tog. Kundene må følge med på nsb.no og møte opp til avtalt tid. Vi kan ikke love noe, men vi i likhet med Bane Nor er opptatte av at dette skal komme på skinner igjen, sa Lundeby.