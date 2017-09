Oslo S er delvis åpnet etter nok en trøbbelkveld

– Mot Lillestrøm vil det fremdeles være stengt utover søndag formiddag,men vi håper på en løsning ved 11-tiden. På Østfoldbanen skal nå trafikken gå som normalt, sier Kjell Bakken, medievakt i Bane Nor til NTB.

Bane Nor meldte søndag morgen på twitter at det fortsatt er feil i signalanlegget på strekningen Oslo S-Ski. Togene snur på Ljan,Kolbotn, Ski og Vestby, og det er satt inn buss for tog.

Det er en jordfeil som er årsaken til problemene, og de reisende må være forberedt på forsinkelser og innstilte tog.

– Det kom høyspent strøm inn i signalmastene på Brynsbakken sent lørdag kveld, og vi fortsetter reparasjonene, sier Kjell Bakken, medievakt i Bane Nor.

Jordfeilene som førte til full stans i trafikken lørdag førte til kortslutning og store ødeleggelser i stasjonens signalanlegg. Feilen skyldtes at en brannalarm ble utløst i sentralanlegget på Oslo S, der signalanlegget er samlet.

– For å unngå brann ble det automatisk sprøytet inn halogengass. Det måtte vi få luftet ut før våre teknikere kunne gå inn og finne feilen, forteller Bakken.

– Fortvilet situasjon

Det settes inn alternativ transport for de berørte NSB-togene og Flytoget.

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier det er en fortvilet situasjon.

– Vi er veldig lei oss for at vi ikke har mulighet til å kjøre tog. Kundene må følge med på nsb.no og møte opp til avtalt tid. Vi kan ikke love noe, men vi i likhet med Bane Nor er opptatte av at dette skal komme på skinner igjen, sa Lundeby.