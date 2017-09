Djabrails foreldre har bare krav på penger til begravelse

Djabrail (6) døde etter feilmedisinering ved Haukeland universitetssjukehus, og foreldrene hans vurderer å gå til erstatningssak. Men foreldre kan etter norsk praksis ikke vente erstatning for tapet av et barn.

Advokat Jan Inge Thesen representerer Lom-Ali Sulejmanov og Fatima Jusjukajeva. Han sier til NRK at han mener dagens praksis for pasientskadeerstatning er mangelfull og at det er et hull i lovverket. Hans klienter vurderer erstatningssak mot sykehuset og legen som satte feil og dødelig sprøyte på Djabrail.

Pasientombudet i Hordaland opplyser at pasientskadeerstatningen når barn dør vanligvis kun dekker utgifter til begravelse og eventuelt andre utgifter foreldrene har hatt i forbindelse med feilbehandlingen. Det bekreftes av Norsk pasientskadeerstatning.

– Det er ingen praksis for å gi erstatning for tort og svie i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg.

Tall fra Norsk pasientskadeerstatning viser at 135 nordmenn under 19 år døde som følge av feilbehandling mellom 2007 og 2016.