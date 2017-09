Sauene er søkk borte. Bonden tror de er stjålet.

Sivert Svane mistet tre sauer sist søndag. Gjerdet er intakt, men sauene er forsvunnet, skriver NRK.

Svane forteller at han hørte mye bråk, noe han mener kan tyde på at noen har vært inne og hentet dyrene. Han forteller også at det er hørt skudd i området.

Saken er anmeldt til politiet.

Det har tidligere vært lignende tilfeller i samme område. For noen år siden fant en bonde sauer som var bundet på beina og klare for transport.

En slakter i området forteller at de også har fått inn flere dyr med fiskekrok i ulla.