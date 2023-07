Støre: – Det å handle aksjer er i mange tilfeller ikke en klok ting å gjøre

– Jeg beklager at Ola Borten Moe går ut av regjeringen, for han har vært en dyktig statsråd i sitt fagfelt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om Moes avgang fredag kveld.

– Det var en klar felles oppfatning at det var riktig at han skulle trekke seg, sa statsministeren om Moes avgang fredag kveld. Vis mer

– Dette er alvorlige feil.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressen sent fredag kveld. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe trakk seg som statsråd og nestleder i Sp tidligere fredag.

Dette etter at E24 avslørte at Moe hadde brutt regjeringens habilitetsregler.

– Riktig og klokt å gå av

Ifølge Støre kom de frem til konklusjonen sammen. De to har hatt to samtaler om saken fredag, sier statsministeren.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Moes feil ikke er forenlig med å fortsette som statsråd.

– Det var en riktig og klok beslutning å gå av, sa han.

Statsministeren fortalte at de fikk beskjed om saken onsdag. Ifølge Støre skal de ha jobbet med å få oversikt over situasjonen før avgangen ble et faktum.

– Jeg ville ikke ha en samtale med Ola om hvordan vi skulle gå frem før vi fikk helheten. Det fikk vi i formiddagstimene i dag. Det var en klar felles oppfatning at det var riktig at han skulle trekke seg.

– Ofte ikke klokt å handle aksjer

Støre ble spurt om regjeringsmedlemmer bør kunne eie, kjøpe og selge aksjer i børsnoterte selskaper.

– Jeg er åpen for å ha en diskusjon om det, svarte han.

– Det å handle aksjer er i mange tilfeller ikke en klok ting å gjøre. Men det er ikke et forbud mot det slik det er i dag.

Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig på at statsrådene selv har ansvar for å følge habilitetsreglene. Vis mer

Dette er den tredje store habilitetssaken for regjeringen denne sommeren. I juni gikk også Anette Trettebergstuen av som statsråd etter habilitetsbrudd. Støre sa det kan være vanskelig å ta en avgjørelse på stående fot når det gjelder habilitet.

– Men hvis du har kommet frem til at du er inhabil, da er det ikke vanskelig. Men mennesker kan gjøre feil. Så må vi vurdere de feilene, sa Støre.

Han sa også at alle statsrådene har fått beskjed om å sjekke eventuelle habilitetsutfordringer etter Trettebergstuen trakk seg som kulturminister i juni.

– Jeg forventer at statsrådene leser håndboken, setter seg inn i reglene som gjelder der. Er det krevende, så kan man gå til justisdepartementet.

Sier han ikke hadde innsideinformasjon

Moe kjøpte aksjer i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen i januar i år. Én uke senere deltok han på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Kongsberg Gruppen eier 25 prosent av Nammo.

I tillegg har statsråden brutt reglene for regjeringens retningslinjer for aksjehandel, hvor regjeringens medlemmer skal vise «stor aktsomhet» med aksjer. De skal ikke eie eller handle med aksjer hvis det kan «være egnet til» å svekke tilliten til statsråden, regjeringen eller departementene, skriver E24.

Moe sier selv at han ikke hadde noen informasjon som ikke var offentlig kjent da han kjøpte aksjene i Kongsberg Gruppen 5. januar.