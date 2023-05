Aktor mener fem år er riktig fengselsstraff for gruppevoldtekt

Den omfattende overgrepssaken går mot slutten.

Totalt er fem menn tiltalt i saken. Vis mer

I tre uker har fem menn sittet på tiltalebenken i Hordaland tingrett. De er beskyldt for gruppevoldtekt, seksuell omgang med en mindreårig og sovevoldtekt.

Tre kvinner er fornærmet.

Nå har alle forklart seg, og det som gjenstår er spørsmålet om – og eventuelt hvor hardt – de skal straffes. Alle nekter straffskyld.

Fredag ble det holdt prosedyrer om de tre mennene som skal ha vært involvert i en gruppevoldtekt på nyåret 2021. De mener det som skjedde var frivillig.

– Det er kombinert fysisk makt med beruselse. Makten er dominerende og sentral. Som NN (fornærmede) selv sa, kunne hun ikke motsatt seg den maktbruken om hun var mer edru, sa aktor Benedicte Hordnes.

Vil kreve fengselsstraff

Hordnes sa følgende om fengselsstraff for to av de tiltalte, en 24-åring og en 26-åring:

– Jeg lander på fem år.

Det er ikke formelt lagt ned påstander, fordi alt skal leses opp samlet over helgen.

Den siste mannen, en 23-åring, skal i tillegg til gruppevoldtekt ha deltatt i seksuell omgang med en mindreårig. Hva straffen eventuelt blir for ham, blir tema på mandag.

Dette er de tiltalte:

Endret forklaringer

Ifølge Hordnes har den fornærmede kvinnen forklart seg likt i retten som i politiavhør for to og et halvt år siden.

Kvinnen har blant annet forklart at hun ble bundet fast med et belte og slått.

– I de tiltaltes forklaringer er det motsatt, sa hun.

Hun viser til at forklaringene har endret seg.

– De kan – og har – utvilsomt samkjørt sine forklaringer. Både før avhør, i avhør og her i retten, sa Hordnes.

Hun sa at de tiltalte må ha forstått at det var behov for samkjøring.

– Det er lite troverdig at man skal forklare og huske noe annet så lenge etter, enn det man sa i avhør kort tid etterpå, sa Hordnes.

– Siste dagen hun kan huske å ha vært glad

Hilde Cecilie Matre er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen. Hun sa at dagen voldtekten skal ha skjedd, er den siste kvinnen kan huske å ha vært skikkelig glad.

– Det hun har mistet er gleden, tryggheten og selvstendigheten, evnen til å glede seg over ting, evnen til å glede seg over sosiale situasjoner, sa Matre.

Hun sa at venniner har beskrevet at de mistet venninen sin, og at søsteren har beskrevet å ha mistet søsteren sin.

– Dette som de har mistet, er det retten skal finne et tall på, sa hun.

Hun ba om at de tiltalte må betale erstatning «etter ettens skjønn».

Forsvarerne vil også uttale seg om saken.