Stavanger kommune gjør kollektivtrafikken gratis fra 1. juli

Kollektivtrafikken blir gratis i landets fjerde største by fra 1. juli. Det vil koste kommunen rundt 200 millioner kroner i året.

Hoveddelen av kollektivtrafikken i Stavanger er busser.

22.05.2023 10:52 Oppdatert 22.05.2023 11:22

Det gjelder både buss, båt og tog, skriver kommunen i en pressemelding.

Det er Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Folkets Parti,Folkets Parti er et blokkuavhengig parti som tidligere het Folkeaksjonen nei til bompenger. MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er enige om å gjøre kollektivtrafikken gratis fra 1. juli.

De skriver selv at de er den første store norske byen som fullfinansierer kollektivtrafikken for sine 145.000 innbyggere.

– For mange er og vil bilen fortsatt være nødvendig, men flere er i en situasjon hvor de kan klare seg helt uten bil eller kutte bil nummer to i husstanden. Vi håper at gratis buss sørger for at flere prøver å reise mer kollektivt i hverdagen, gjerne i kombinasjon med økt sykkelbruk, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Overfor Stavanger Aftenblad avviser Nordtun at det er et valgkampfremstøt, selv om det innføres bare to måneder før høstes kommunevalg.

Peker på god kommuneøkonomi

Det er satset stort på å bygge en såkalt sykkelstamvei mellom Stavanger og Sandnes. Den 13 kilometer lange strekningen er anslått å koste rundt 2 milliarder kroner.

Stavanger har rundt 145.000 innbyggere. Tettstedet har vokst sammen med Sandnes, Sola og Randaberg. Totalt er det her nærmere 230.000 innbyggere.

Nordtun gir uttrykk for at kommunen har økonomisk handlingsrom til å finansiere kollektivtrafikken over egne budsjetter.

Det koster i dag 42 kroner for en enkeltreise på bussen. Et månedskort koster 630 kroner.

– Stavanger kommune har de siste årene levert store overskudd, og har bygget opp et godt disposisjonsfond. Det er rekordlav arbeidsledighet (1,8 prosent) og økende formuer. Derfor kan de samarbeidende partiene i Stavanger nå sette av midler til gratis buss det neste året, skriver Nordtun i en pressemelding.

Det er selskapet Kolumbus som har hovedansvaret for kollektivtrafikken i Stavanger-regionen, som består av buss, båt og jernbane.

Kollektivtrafikken ligger under Rogaland fylkeskommune. Stavanger kommune vil derfor garantere for inntektene til Kolumbus fra passasjerer i Stavanger kommune.

200 millioner kroner til å dekke regningen - men kun for folkeregistrerte

Partienes foreløpige beregninger viser at dette utgjør i underkant av 200 millioner kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger er tett knyttet sammen med Sandnes og nabokommunene, og har i praksis sammenhengende tettbebyggelse. Mange av de mest trafikkert bussrutene krysser kommunegrensene. Men foreløpig legger bare planene opp til at det er folkeregistrerte innbyggerne i Stavanger kommune som får reise gratis. Stavanger Aarbeiderparti oppfordrer nabokommunene til å følge etter, skriver NRK.

Reisende må kunne bevise at de er bosatt i Stavanger kommune ved kontroll, opplyser Arbeiderpartiet.