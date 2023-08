Politiet rigger seg for en langvarig etterforskning

Politiet sier de har gjort konkrete etterforskningsskritt og flere beslag etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Familien til 30-åringen er avventende.

Politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 15:28

I forrige uke ble Jonas Aarseth Henriksen funnet drept på et sted han tilsynelatende ikke har tilknytning til. 30-åringen var en Tiktok-stjerne og profil i lastebilmiljøet.

I helgen slo politiet full drapsalarm. Natt til onsdag kom podkasten Avhørt, der drapsofferet selv forteller sin historie – tatt opp seks dager før han ble drept.

Drapet reiser foreløpig flere spørsmål enn det gir svar. Politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt bekrefter overfor Aftenposten at de tar høyde for at etterforskningen kan bli langvarig.

– Fremstår som uvirkelig

Aftenposten møter Ivar Borgen, stefaren til Jonas Aarseth Henriksen, på Hønefoss. Han er pårørendekontakt for familien. Borgen sier tiden etter drapet har vært krevende for dem.

– Det fremstår fortsatt som uvirkelig for oss. Det er vanskelig å ta inn over seg. Men vi er veldig glade for all kontakt og støtte vi har fått, fra både kjente og ukjente, ikke minst fra dem som uttrykker hva Jonas har betydd for dem. Det gjør det litt enklere å komme gjennom dagene, sier han.

Familien har hatt åpent hus de siste dagene, og Borgen sier det kommer og går folk stort sett hele tiden.

Ivar Borgen, stefar til Jonas Aarseth Henriksen. Vis mer

– Det har vært mange episoder, som Jonas har vært åpen om, i løpet av de siste årene. Hvordan forholder dere til disse i dag, og politiets oppfølging av dem?

– Vi er glade for at politiet ser på mulige sammenhenger med de sakene, og etterforsker bredt, sier Borgen.

Familien håper at den eller de som står bak drapet blir tatt så fort som mulig. De ønsker ikke å spekulere offentlig om hva som kan ha skjedd, men forholder seg til politiets etterforskning og dialogen de har med dem.

– Hadde stort nettverk

Borgen beskriver stesønnen som en livsglad, målbevisst gutt som hadde et mål om å starte bedrift, og gjorde det, i veldig ung alder.

– Han hadde stort kontaktnettverk, var glad i å hjelpe mennesker. Det er så mange mennesker han har betydd noe for. En raus, flott person. Han satt aldri stille. Full fart hele tiden. Vi savner han veldig, sier Borgen.

Henriksen startet eget firma tidlig i 20-årene, hadde flere ansatte og fikk ifølge familien firmaet til «å fly».

– Kom du forbi Jonas og hadde noe du ville snakke om, så hørte han på deg. Dersom det engasjerte, så hjalp han gjerne til, sier Borgen.

Politiet sperret av et område rundt en hytte i Nes i Ådal der Henriksen ble funnet drept. Vis mer

Politiet: – Konkrete etterforskningsskritt denne uken

Politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt sier til Aftenposten at ingen så langt er pågrepet i saken. Politiet har gjennomført i overkant av 40 avhør og går bredt ut for å finne svar.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser, men ønsker ikke å gå i detalj av hensyn til etterforskningen. Det vi kan si, er at det er gjort konkrete etterforskningsskritt denne uken.

Henriksen sier flere beslag er gjort, men hun vil ikke si hvor disse har funnet sted. VG meldte onsdag at Aarseth Henriksen ble skutt, men politiet har ikke bekreftet dette.

– Ut ifra den foreløpige etterforskningen er vi sikker på at avdøde ble drept. Men vi har ikke mer detaljer enn det, sier Henriksen.

Hun sier det fortsatt er et åpent spørsmål om Jonas Aarseth Henriksen ble drept der han ble funnet, eller om han ble fraktet dit.

Ubesvarte spørsmål

Noen av de fortsatt svært mange ubesvarte spørsmål i saken er knyttet til hvilken rolle den avdødes historie om trusler og vold spiller i drapet.

I de to første episodene av podkasten Avhørt forteller Henriksen om to turbulente år og en rekke hendelser. Henriksen sier det begynte sommeren 2021.

Disse hendelsene var Jonas Aarseth Henriksen åpen om, og de er omtalt i lokale medier og i podkasten (se faktaboks under).

Politiet har bedt om å få utlevert hele råmaterialet fra podkasten. Det har de nå fått:

– Politiet har fått alt de har bedt om, sier produsent Lars Christian Nygaardstrand i Betong Media til NTB.

Fakta Hendelsene før Henriksen ble drept 25. juli 2021 . I TV-programmet En bobil ved siden av verkstedet han leide, ble påtent. I TV-programmet Åsted Norge sier politiet at brannen trolig ble startet av brannbomber, og etterlyser føreren av en bil. Ingen er dømt i saken.

Da Henriksen i september 2021 kjørte i samme området med en kompis, skjedde det som Henriksen omtaler som «roten til alt ondt». Da skal Henriksen ha spøkt til passasjeren om at han ville betale 20.000 kroner dersom betongbilen hans ble nedbrent. På morgenen etter fikk Henriksen telefon fra en annen bekjent med beskjed om at «bilen var brent opp». Han betalte til slutt 20.000 kroner, selv om han skal ha ment tilbudet som en spøk.

Februar 2022 : En ny brann i hans lastebil. Henriksen delte selv en nyhetssak fra Ringblad på Facebook og skrev: – Om det faktisk har vært noen å tent på bilen, så lurer jeg på om det enten går en psykopat løs, eller om jeg har gjort noen noe så vondt at jeg og vi i Henriksen Solutions AS fortjener dette.

Mars 2022: I podkasten forteller Henriksen at han på vei til jobb i Tønsberg ble sprayet i øyne og munn da han skulle gå inn i bilen.

A pril 2022: Motorsykkelen og bilen hans ble forsøkt påtent uten hell.

Henriksen og kjæresten får senere besøk flere ganger om natten i leiligheten der de bor.

Det ble tagget «Tyster Jonas» flere steder i Hønefoss-området.

En overvåkingsvideo fra 8. august i år, som Henriksen viser frem, viser en person som kommer og kaster gulmaling over en av firmabilene til Henriksen, før vedkommende løper av gårde. Vis mer

Ikke sikker på sammenheng

Politiadvokat Henriksen forteller at de er kjent med innholdet som avdøde har lagt ut i sosiale medier, og at de tidligere hendelsene er en del av etterforskningen.

– Utgangspunktet er at når vi kartlegger livet til avdøde, ser vi hvem som kan ha motiv. Men om disse hendelsene har en sammenheng med drapet, kan vi ennå ikke gi et klart svar på, sier hun.

Henriksen sier alle tidligere saker ettergås nøye for å se etter sammenheng.

– Det vi kan si er at vi har gjort konkrete etterforskningsskritt denne uken, men vi kan ikke gå i detalj om hva dette innebærer, sier hun.

Flere kilder Aftenposten snakket med på Hønefoss onsdag denne uken var kritisk til politiets håndtering av de tidligere hendelsene. Til det har politiadvokaten følgende kommentar:

– Jeg kan si at vårt hovedfokus er å etterforske drapet. Så blir det naturlig at man i ettertid ser på etterforskningen av de tidligere sakene, for å se om politiet kunne gjort noe annerledes.

Rigget for langvarig etterforskning

Politiet tar nå høyde for at etterforskningen kan bli langvarig. Det innebærer at de har satt inn store ressurser der personer med ulik fagbakgrunn bidrar.

I tillegg er det hentet inn eksperter på avhør fra Kripos.