Først måtte de stoppe for et godstog som hadde kjørt seg fast. Så frøs bremsene.

BERGENS TIDENDE: Siden torsdag kveld har toget fra Oslo stått bom fast på Myrdal. Bergensbanen kan bli stengt lenge etter snøras. – Må inn med hjullastere for å fjerne snøen.

Her på Myrdal stasjon har toget stått i over ti timer.

17.03.2023 08:22

Erik Wilberg og konen satte seg på toget på Oslo Sentralstasjon torsdag ettermiddag. Klokken 21.30 ankom de Myrdal, i det Wilberg beskriver som et forrykende uvær.

– Der var det bråstopp, sier han til Bergens Tidende.

Erik Wilberg er ved godt mot.

Passasjerene fikk beskjed over høyttaleranlegget om at et godstog hadde kjørt seg fast mellom Myrdal og Voss, og at de ikke kom videre før det hadde fått hjelp.

– Siden har vi bare sittet og ventet, men det har ikke skjedd noe, sier Wilberg.

Frøs fast

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor kan fortelle hva som har skjedd i kulissene.

– Nå håper jeg du har mye blekk i pennen din. Denne natten har det vært et nokså friskt vintervær i høyfjellet, sier han.

Det stemmer, det Wilberg og passasjerene fikk opplyst om godstoget – det hadde kjørt seg fast ved Reimegrend stasjon i Voss og måtte ha hjelp av snøryddemannskaper.

Men da de var i mål med det, lot ikke toget på Myrdal seg rikke av flekken.

– De har problemer med fastfrossede bremser på togsettet, sier Korslund.

Dermed måtte passasjerene overnatte i toget på Myrdal.

Erik Wilberg fikk ikke sove natt til fredag, men flere så ut til å ha fått seg en blund, forteller han.

Høyspentanlegg må fikses

Løsningen blir antakeligvis å hente inn et reservetogsett fra Flåm, og få de reisende over der.

– Da er det to muligheter – enten å frakte dem til Flåm og videre derfra, eller videre til Voss.

Det siste kan bli vanskelig, siden det er meldt om behov for å ordne en skade på høyspentanlegget som gir kjørestrøm ved Reimegrend.

– Detaljene der har jeg ikke oversikt over, sier Korslund.

Skader etter ras: – Må inn med hjullastere

Å returnere dit de kom fra, østover, er ikke et alternativ.

Raset som gikk mellom Hallingskeid og Myrdal natt til fredag var ifølge Korslund på mellom 15 og 20 meter.

– Det er konstatert materielle skader på snøoverbygget i området der raset gikk, men omfanget har vi ikke oversikt over, sier han.

Det står godstog fast flere steder på strekningen.

– Vi må transportere opp hjullastere som skal fjerne snøen fra sporet, sier Korslund.

Vil ta lang tid å rydde opp

Oppryddingsarbeidet vil ta lang tid.

– Det vil ta mange timer, men hvor mange vet vi ikke.

De har heller ikke full oversikt over skadene.

– Dagslyset hjelper oss der, men vi må også ivareta sikkerheten til våre folk, sier han.

Tar det med fatning

Klokken 07.30 melder Wilberg på toget som står fast på Myrdal at de skal fraktes til Flåm.

– Dette toget har frosset fast, sier han.

Utsikten fra vinduet.

Han anslår at det er noen hundre mennesker i toget, som skulle vært fremme i Bergen torsdag kveld.

– Nå blir det klassikeren buss for tog, sier Wilberg.

Passasjerene har fått utdelt litt mat og vann.

– Det er varmt og godt i toget, og alle tar dette med fatning.